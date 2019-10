Martine Turcotte prend sa retraite de Bell en 2020, au terme d'une remarquable carrière de 31 ans

La présidente, direction du Québec et ex-chef des affaires juridiques laisse un important héritage

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que Martine Turcotte, présidente, direction du Québec, a décidé de prendre sa retraite en janvier 2020 après 31 ans de carrière au sein de l'entreprise. Très respectée au sein du milieu des affaires et de la communauté culturelle du Québec et ayant joué un rôle clé dans la transformation stratégique de Bell, Mme Turcotte a travaillé en étroite collaboration avec cinq chefs de la direction de Bell et a été nommée à plusieurs reprises l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada.

Mme Turcotte, qui a entrepris sa carrière chez Bell à titre de conseillère juridique en 1988, a rapidement gravi les échelons pour occuper des postes à responsabilités toujours plus importantes chez Bell Canada et chez Bell Canada International. Nommée chef des affaires juridiques en 1999, elle fut la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'entreprise, en plus d'être la plus jeune membre jamais promue à l'équipe de la haute direction de Bell. En 2011, Mme Turcotte est devenue présidente, direction du Québec, menant les activités de Bell dans le milieu des affaires et au sein des collectivités dans l'ensemble du Québec.

« Incroyable dirigeante dotée d'un brillant esprit d'analyse et juriste remarquable, Martine Turcotte est aussi une leader grandement engagée dans la communauté. Sa passion et sa compréhension des enjeux ont joué un rôle essentiel dans la réussite de la revitalisation de Bell, a déclaré George Cope, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada. Au nom de toute notre équipe, je remercie Martine de l'engagement inébranlable dont elle a fait preuve pour répondre aux besoins des clients, des communautés et des actionnaires de Bell. »

« Les innombrables contributions de Martine aux progrès réalisés par Bell sont majeures et son leadership continuera d'inspirer notre équipe de direction, a affirmé Mirko Bibic, chef de l'exploitation et prochain président et chef de la direction de Bell à la suite de la retraite de George Cope en janvier 2020. Martine a été pour moi une importante mentore durant ma carrière au sein des équipes du service juridique et de la haute direction et je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler en étroite collaboration avec elle au cours d'une période de transformation historique pour notre entreprise. »

« Mes plus sincères remerciements à George, à Mirko, aux membres du conseil d'administration et à tous mes talentueux collègues de Bell ici au Québec et dans tout le pays qui ont fait partie de mon parcours dans cette entreprise emblématique, a exprimé Mme Turcotte. L'équipe Bell est sans égale et est en excellente position pour continuer d'être un chef de file dans les innovations en matière de communications numériques qui profitent à toutes nos communautés. »

À titre de présidente, direction du Québec, Mme Turcotte a représenté Bell au sein de la communauté des affaires et auprès de tous les paliers de gouvernement. Elle a également dirigé les engagements inégalés de Bell envers de nombreux organismes communautaires et culturels partout au Québec. En plus de son engagement à faire rayonner Bell Cause pour la cause au Québec, Martine a amené Bell à soutenir de façon importante le milieu de la culture grâce à des investissements dans des institutions reconnues telles que les Canadiens de Montréal, Juste pour rire, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Festival d'été de Québec, Le Diamant et les Francos de Montréal, sans oublier les nombreux festivals partout à travers le Québec.

Diplômée de l'Université McGill (baccalauréats en droit civil et en common law) et de la London Business School (maîtrise en administration des affaires), Mme Turcotte fait partie du conseil d'administration de la banque CIBC et d'Empire Company Limited/Sobeys Inc. Elle est également présidente du conseil du Théâtre Espace GO, membre du conseil des gouverneurs de McGill et a auparavant été présidente du conseil de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Mme Turcotte a été la toute première personne à être récompensée par un prix pour l'ensemble de ses réalisations dans le cadre des Canadian General Counsel Awards de 2005, a été introduite au panthéon du Réseau des femmes exécutives (WXN) en 2008 après avoir été nommée à plusieurs reprises parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada et a été aussi nommée Advocatus Emeritus par le Barreau du Québec en 2009 pour son excellence professionnelle et sa carrière remarquable. Enfin, elle a été décorée des Médailles du jubilé d'or et de diamant de la Reine pour ses contributions au Canada.

Mme Turcotte prend sa retraite le 1er janvier 2020. Bell annoncera la nomination d'une nouvelle personne au titre de président(e), direction du Québec sous peu.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

