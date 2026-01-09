Le discours décrira les prochaines étapes du projet de trains à grande vitesse du Canada,

y compris les consultations publiques à venir

MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Nous invitons les représentants des médias à assister au discours d'ouverture de Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto, au Ottawa Board of Trade, où il fera le point sur le projet de trains à grande vitesse Toronto-Québec et présentera les grandes lignes des consultations publiques qui débuteront plus tard ce mois-ci.

Cet événement en personne aura lieu le lundi 12 janvier 2026, de 11 h à 13 h.

M. Imbleau expliquera ce qui s'en vient pour Alto, y compris les raisons justifiant le choix du segment Montréal-Ottawa comme première phase du projet à construire, et comment les consultations publiques aideront à façonner le tracé et les décisions relatives aux gares.

Après son allocution, M. Imbleau participera à une discussion informelle avec Mme Sueling Ching, présidente et cheffe de la direction du Ottawa Board of Trade.

Date : Lundi 12 janvier 2026 Location (emplacement) : Centre national des Arts - Salle O'Born

1, rue Elgin

Ottawa, ON

K1P 5W1 Heure : 11 h à 13 h Langue : Le discours sera en anglais et en français. RSVP : Pour vous inscrire à la conférence, veuillez confirmer votre présence auprès de

Stephanie Naday, directrice, Communications et marketing intégré, à

[email protected]. Date limite : 9 janvier 2026, à 17 h

Disponibilité pour les médias :

M. Imbleau sera disponible pour des entrevues et pour répondre aux questions des médias après la discussion avec Mme Ching.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca.

SOURCE Alto

Demandes des médias : veuillez envoyer un courriel à [email protected] ou composer le 514 819-4172.