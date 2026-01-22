Le discours portera sur les retombées économiques et sur la productivité du premier réseau de trains à grande vitesse du Canada, et sur les étapes menant à sa construction

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Nous invitons les représentants des médias à assister au discours d'ouverture de Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto, à l'Empire Club of Canada, où il fera le point sur le projet de trains à grande vitesse Toronto-Québec et présentera les grandes lignes des consultations publiques qui débuteront plus tard ce mois-ci.

Cet événement virtuel et en personne aura lieu le jeudi 22 janvier 2026, de 11 h 30 à 14 h, à l'hôtel Fairmont Royal York.

M. Imbleau abordera le rôle plus vaste qu'Alto jouera dans le soutien de la productivité, de l'emploi et de la croissance économique à long terme. Il exposera également les prochaines étapes, dont la justification du choix du segment Montréal-Ottawa comme première phase du projet. Enfin, il discutera de la façon dont les consultations publiques aideront à façonner le tracé et l'emplacement des gares.

Après son allocution, M. Imbleau participera à une discussion informelle avec Sean Speer, cofondateur et envoyé spécial de The Hub.

Date : Jeudi 22 janvier 2026



Emplacement Fairmont Royal York

100 Front St. W.

Toronto, ON

M5J 1E3



Heure : En personne : 11 h 30 à 14 h

Option virtuelle : 12 h 35 à 13 h 30



RSVP : Pour vous inscrire à la conférence, veuillez confirmer votre présence auprès du Empire Club du Canada

Disponibilité pour les médias :

M. Imbleau sera disponible pour des entrevues et pour répondre aux questions des médias après la discussion informelle. Pour obtenir une entrevue avec M. Imbleau, veuillez communiquer avec Benoît Bourdeau à [email protected] ou au 438 686-8476.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca.

