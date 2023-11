QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX : IAG) (TSX: IAF) annonce aujourd'hui la nomination de Martin Gagnon aux conseils d'administration de iA Société financière inc. et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cette nomination sera en vigueur à compter du 17 janvier 2024.

Martin Gagnon compte plus de 25 années d'expérience dans le domaine bancaire, de la gestion d'actifs et des sociétés de courtage. De 2016 à 2023, monsieur Gagnon a été premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada ainsi que coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque Nationale (FBN). Entre 2003 et 2016, il a occupé des fonctions à responsabilités croissantes auprès de la Banque Nationale du Canada et de ses filiales. Avant de joindre la Banque, monsieur Gagnon a occupé des postes de direction au Canada et aux États-Unis notamment chez Goldman Sachs et à la Banque Laurentienne entre 1995 et 2003.

Martin Gagnon détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance de l'Université du Québec à Montréal et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Colombie-Britannique. Il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Présidé par Jacques Martin, le conseil d'administration de iA Société financière inc. compte maintenant quinze administrateurs et administratrices, dont quatorze sont des membres indépendants et 47 % sont des femmes. Le conseil d'administration de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., compte maintenant quatorze administrateurs et administratrices, dont treize sont des membres indépendants et 50 % sont des femmes.

