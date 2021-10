Cet engagement renforcé fait suite aux conclusions du rapport de juillet du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui a souligné l'urgence d'atteindre la carboneutralité à l'échelle mondiale afin de prévenir les pires effets du réchauffement planétaire - un point central essentiel de la conférence COP26 sur le climat qui se tiendra le mois prochain à Glasgow. Mars se joint à l'initiative de Science Based Targets, l' « Ambition commerciale pour 1,5 °C » et à la Course vers l'objectif zéro (Race to Zero), alors que l'entreprise accélère ses travaux pour atteindre la carboneutralité en se concentrant sur les éléments suivants :

Réduire de façon absolue les émissions sur l'ensemble de son empreinte de GES, y compris toutes les émissions de portée 3, comme les émissions indirectes (p. ex., les voyages d'affaires, les émissions des clients de détail, l'utilisation des produits vendus et la fin de vie des produits) et établir des jalons sur cinq ans pour stimuler l'action et suivre les progrès

les émissions de portée 3, comme les émissions indirectes (p. ex., les voyages d'affaires, les émissions des clients de détail, l'utilisation des produits vendus et la fin de vie des produits) et établir des jalons sur cinq ans pour stimuler l'action et suivre les progrès Éliminer la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les matières premières clés qui ont le plus grand impact sur les émissions

Établir un lien entre la rémunération des cadres et la réduction des émissions de GES dans la chaîne de valeur

Mettre au défi plus de 20 000 fournisseurs de la chaîne de valeur de Mars de prendre des mesures climatiques et de fixer des cibles significatives

Le chef de la direction de Mars, Grant F. Reid, a déclaré ce qui suit : « L'échelle de l'intervention mondiale doit être plus audacieuse et plus rapide. Le changement climatique a déjà un impact important sur la planète et la vie des gens.

« Pour atténuer cette menace réelle et tangible, la science nous dit que les cibles de carboneutralité doivent avoir une large portée, couvrant les émissions dans la chaîne de valeur complète et que les plans doivent comporter des cibles matérielles provisoires. Nous ne pouvons pas attendre des décennies pour observer des progrès.

« Cependant, trop souvent, ce n'est tout simplement pas le cas - et les lacunes qui existent dans certains engagements de carboneutralité risquent de miner leur crédibilité, et plus important encore, le mouvement de lutte contre le changement climatique. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise.

« Afin d'avoir un impact significatif et de s'assurer qu'elle est adaptée à l'objectif, notre cible de carboneutralité couvre l'ensemble de notre empreinte de GES, de la façon dont nous nous approvisionnons en matériaux jusqu'à la façon dont les consommateurs utilisent nos produits. Nous mobilisons également toute notre entreprise pour prendre des mesures maintenant et atteindre des cibles provisoires tous les cinq ans.

« Il s'agit d'un défi de taille, et nous ne pourrons pas atteindre la carboneutralité sans la collaboration de nos associés, de nos fournisseurs, de nos clients, de nos consommateurs et de nos partenaires de l'industrie. Il est très important que nous travaillions ensemble pour accroître l'échelle et favoriser la portée.

« Nous devons réformer les chaînes d'approvisionnement qui alimentent le commerce mondial et mettre fin à la déforestation et à la conversion des écosystèmes naturels pour susciter des changements significatifs dès maintenant.

« Nous ne pouvons pas utiliser les ambitions à long terme comme une excuse pour l'inaction et les retards. »

Mars mène des mesures climatiques sur les émissions depuis plus d'une décennie avec un engagement existant, fixé en 2009, d'atteindre la carboneutralité dans les opérations directes d'ici 2040.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le plan de production d'énergie durable de l'entreprise, faisant progresser son engagement précédent de réduire de 67 % les émissions de sa chaîne de valeur complète d'ici 2050 et réaffirmant son objectif ambitieux à court terme de réduire de 27 % les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur complète d'ici 2025.

Depuis 2015, Mars a réduit de 7,3 % les émissions de sa chaîne de valeur complète, malgré la poursuite de sa croissance. Dans ses opérations directes, Mars a déjà réduit ses émissions de 31 % et il est en bonne voie d'atteindre sa cible provisoire de 2025, soit une réduction de 42 %.

Royal Canin, la plus grande marque de l'entreprise, est un chef de file mondial dans le domaine de la santé des animaux de compagnie par la nutrition. Royal Canin cherchera à atteindre la carboneutralité pour l'ensemble de son portefeuille en 2025, sa première gamme de produits devant être certifiée carboneutre en 2022. Cet objectif sera atteint grâce à des projets financés par un prix interne du carbone, une méthodologie scientifique pour calculer l'empreinte carbone de chaque produit, l'adhésion à la norme PAS 2060 pour la carboneutralité, une approche mutuelle avec les partenaires de la chaîne de valeur pour minimiser les émissions de GES, tout en soutenant des initiatives de crédits de carbone de haute qualité pour les émissions restantes.

M. Reid a ajouté : « Nos marques jouent un rôle crucial dans le progrès et, en particulier, dans l'établissement de liens avec les consommateurs. Je suis heureux que nous puissions prendre cet engagement en faveur d'un avenir plus durable pour les personnes, les animaux de compagnie et la planète. »

Atteindre la carboneutralité

Une feuille de route complète sur la carboneutralité sera élaborée et publiée en 2022 pour s'aligner sur les règles que prévoit l'initiative de Science-Based Target sur les engagements en matière de carboneutralité, attendues pour la fin de 2021.

Pour atteindre la carboneutralité, voici quelques-unes des nombreuses initiatives actives de Mars :

Effectuer la transition vers une énergie complètement renouvelable. Mars a déjà fait de grands progrès vers son engagement d'atteindre la carboneutralité dans ses opérations directes d'ici 2040 (y compris les usines, les bureaux et les cabinets vétérinaires). L'entreprise s'approvisionne désormais en électricité complètement renouvelable pour l'ensemble de ses opérations directes dans 11 pays, ce qui représente plus de 54 % de ses besoins mondiaux en électricité, et prévoit de faire la transition à l'énergie renouvelable dans huit autres pays d'ici 2025. Cela comprend la prise en compte de la croissance de l'entreprise, comme aux États-Unis, où Mars a récemment annoncé un nouvel accord d'achat d'énergie avec le parc éolien Ford Ridge, dans l'Illinois, qui couvrira non seulement la croissance récente de l'entreprise Mars Veterinary Health aux États-Unis, mais aussi deux de ses fournisseurs américains.





Reconcevoir immédiatement ses chaînes d'approvisionnement pour mettre fin à la déforestation. Mars est en train de restructurer ses chaînes d'approvisionnement pour contribuer à mettre fin à la déforestation et à la conversion des écosystèmes naturels dans cinq matières premières clés identifiées comme présentant le plus grand risque, à savoir le cacao, le bœuf, l'huile de palme, les pâtes et papiers, ainsi que le soja. Les mesures comprendront un abandon continu de l'achat d'ingrédients en fonction du coût seulement, et mettront l'accent sur l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des matières premières dont se sert la société. Mars a récemment mis en place une chaîne d'approvisionnement en huile de palme sans déforestation, réduisant ainsi le nombre d'usines de production de palme de 1 500 à moins de 90 cette année, afin de permettre la mise en œuvre de normes strictes et d'une surveillance par satellite. En outre, l'entreprise s'est fixé pour objectif que toutes ses matières premières à haut risque forestier (comme le bœuf, l'huile de palme, les pâtes et papiers, ainsi que le soja) et le cacao ne contribuent plus à la déforestation d'ici 2025.





Intensifier les initiatives dans l'agriculture durable et régénérative. Mars renforcera ses programmes avec les agriculteurs pour limiter les émissions de GES et s'orienter vers une agriculture régénératrice. Il s'agit notamment de collaborer avec les agriculteurs et les fournisseurs afin de promouvoir des pratiques agricoles améliorées, de favoriser l'utilisation durable des terres et de soutenir la science et la technologie, comme la recherche génomique, qui permet de déterminer comment produire des cultures plus résistantes et à rendement plus élevé. Mars prendra également des mesures supplémentaires pour améliorer la santé des sols afin de libérer le potentiel de rendement des cultures et de fournir d'autres avantages environnementaux et climatiques. Les projets en cours comprennent Cool Soil Initiative, qui appuie la résilience de la production de blé en Australie; le Sustainable Dairy Partnership, qui renforce la collaboration entre les fournisseurs et les acheteurs de produits laitiers du monde entier; et Oryzonte, un programme visant à améliorer la riziculture en Espagne, tout en réduisant la consommation d'eau et les émissions de méthane.





Inciter ses 20 000 fournisseurs à prendre des mesures en faveur du climat. Mars accorde la priorité à la collaboration et au partenariat avec les fournisseurs afin de favoriser le changement dans la chaîne de valeur complète. Cela comprend son programme Pledge for Planet et le Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT) récemment annoncé, qui vise à encourager les fournisseurs à calculer leurs propres empreintes de GES et à établir leurs propres cibles scientifiques. Le programme offre une formation et un renforcement des capacités avec l'ambition de s'associer à d'autres marques et d'étendre le projet à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Barry Parkin, directeur du développement durable et de l'approvisionnement chez Mars, a déclaré que la mobilisation de la chaîne d'approvisionnement élargie serait essentielle pour réduire les émissions dans les années à venir.

Voici son commentaire à ce sujet : « Plus des trois quarts de nos impacts sont intégrés dans les matériaux que nous achetons -- nous devons donc changer ce que nous achetons, où nous achetons ou, peut-être plus important encore, comment nous achetons.

Il est également évident qu'il faut poursuivre la transformation de l'agriculture. Nous repousserons les limites de ce qui est possible grâce à l'agriculture régénératrice, ce qui nécessitera une accélération de notre travail, ainsi que des partenariats plus approfondis et plus intégrés avec nos fournisseurs, et des cadres gouvernementaux plus solides qui incitent l'adoption de pratiques durables. »

Mars s'engage également à s'assurer que toutes les émissions résiduelles que l'entreprise ne peut atteindre à zéro sont neutralisées par des crédits de carbone réels, durables et socialement bénéfiques, basés sur l'élimination du carbone de l'atmosphère, en accord avec le document SBTi Net Zero Foundations. Il s'agira notamment d'identifier des projets axés sur l'impact écologique, social et de carbone le plus élevé et d'y investir, comme son investissement récent dans le Livelihoods Carbon Fund 3, doté de 150 millions d'euros, aux côtés de 13 autres investisseurs et entreprises.

Parkin a ajouté : « Notre feuille de route vers la carboneutralité accorde clairement la priorité à la réduction de nos propres émissions, mais la communauté scientifique reconnaît que le secteur agricole sera particulièrement difficile à décarboniser complètement. Par conséquent, les crédits d'élimination du carbone devront jouer un rôle important pour nous aider à neutraliser les émissions restantes. Pour ce faire, nous appliquerons un niveau élevé de rigueur afin que tous les crédits que nous achetons éliminent le carbone de l'atmosphère et fassent l'objet d'un suivi scientifique et d'un contrôle solides. »

Limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessitera également des changements transformationnels dans l'industrie, le gouvernement et la société en général. Mars poursuivra son plaidoyer en faveur de politiques permettant de réaliser les ambitions de l'Accord de Paris. Par exemple, Mars préconisera un prix du carbone simple, clair et transparent. Cela pourrait rendre l'analyse de rentabilité encore plus convaincante et inciter un plus grand nombre d'entreprises à prendre des mesures plus décisives pour réduire les émissions.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est convaincue que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. Cette idée est au cœur de ce que nous avons toujours été en tant qu'entreprise familiale mondiale. Aujourd'hui, Mars se transforme, innove et évolue d'une manière qui affirme notre engagement à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure.

À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et de services de confiserie, d'alimentation et de soins des animaux, nous employons 133 000 associés dévoués qui vont tous dans la même direction : vers l'avant. Avec des ventes annuelles de 40 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment DOVEMD, EXTRAMD, M&M'sMD, MILKY WAYMD, SNICKERSMD, TWIXMD, ORBITMD, PEDIGREEMD, ROYAL CANINMD, SKITTLESMD, BEN'S ORIGINALMD, WHISKASMD, COCOAVIAMD et 5MD Ajoutons que nous prenons soin de la moitié des animaux de compagnie du monde grâce à nos entreprises de nutrition, de santé et de services, notamment AniCura, Banfield Pet HospitalsMD, BluePearlMD, Linnaeus et VCAMD.

Nous savons que nous ne pouvons connaître un véritable succès que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités prospèrent également. Les Cinq Principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos associés qui interviennent tous les jours pour aider à créer le monde de demain, dans lequel la planète, les gens et les animaux pourront prospérer.

Pour en savoir plus sur Mars, veuillez consulter le site www.mars.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

