Daniel Calderoni est nommé directeur général des activités canadiennes de Pet Nutrition

BOLTON, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, Mars Petcare, le leader mondial en matière de santé, de nutrition, d'innovation et de technologie concernant la santé des animaux de compagnie, a annoncé la nomination de Daniel Calderoni au poste de directeur général des activités canadiennes de sa division Pet Nutrition. Daniel Calderoni va contribuer au développement d'un portefeuille prometteur en termes d'innovation, tout en inspirant les générations actuelle et future des meilleurs talents de Mars Pet Nutrition au Canada. Il était auparavant vice-président, Marchés émergents, Mars Pet Nutrition; il est officiellement entré en fonction ce mois-ci en tant que directeur général.

Daniel Calderoni, nouvellement nommé directeur général des activités canadiennes de Mars Pet Nutrition. (Groupe CNW/Mars Petcare)

Daniel Calderoni est un membre de la haute direction très apprécié au sein de la société Mars; il a travaillé dans plusieurs régions du monde et a occupé diverses fonctions depuis son entrée en fonction dans l'entreprise, il y a huit ans. Dans ses fonctions les plus récentes de vice-président, Marchés émergents de Pet Nutrition, il a fait valoir l'importance des besoins des personnes ayant des animaux de compagnie dans l'ensemble des marchés émergents, au soutien de la stratégie de croissance mondiale de Pet Nutrition. Il a aussi été directeur général de Pet Nutrition dans le cône Sud, qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay. En tant que dirigeant, il a obtenu de solides résultats, grâce à une orientation stratégique mettant l'accent sur la croissance des parts de marché dans les divers canaux et pays, en accordant la priorité à la primauté du client, à l'innovation en matière de produits et à l'accélération du commerce électronique. Avant de se joindre à l'équipe de Mars, Daniel Calderoni a passé 10 ans à Unilever, ce qui l'a amené à vivre et à travailler au Brésil, en Afrique du Sud et en Chine, où il a occupé divers postes en marketing dans plusieurs industries.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur général de Pet Nutrition Canada, Daniel Calderoni tirera parti de sa vision mondiale des affaires et de son expérience diversifiée, de même que de sa passion pour les êtres humains et pour les animaux de compagnie; il influera aussi sur le secteur dynamique des activités destinées aux animaux de compagnie - en partenariat avec une équipe de collaborateurs dévoués.

« Au Canada, Mars Pet Nutrition comprend un groupe de personnes exceptionnellement talentueuses; l'ajout de Daniel Calderoni à cette équipe et son leadership inspirant sont autant d'éléments laissant présager un succès encore plus grand au sein du marché, a déclaré Ikdeep Singh, président mondial,

Mars Pet Nutrition. Daniel Calderoni arrive avec une feuille de route solide en termes de succès dans les domaines du marketing numérique et du marketing de la marque, de même qu'avec une vision mondiale de ce qui est crucial pour les personnes ayant des animaux de compagnie, en constante évolution. Je suis convaincu que l'ensemble des fonctions qu'il a assumées à Mars, l'expérience qu'il a acquise dans diverses régions du monde ainsi que sa passion pour la défense de la diversité et le développement de ses collaborateurs dans l'ensemble de l'entreprise seront au cœur de la progression de nos activités. »

Le leadership de Daniel Calderoni au Canada misera sur la position de chef de file solide occupée par Mars Pet Nutrition Amérique du Nord en termes de résultats, pour ce qui est de répondre aux besoins en constante évolution des personnes ayant des animaux de compagnie, et ce, dans l'ensemble des marques iconiques de l'entreprise, qui font preuve d'innovation.

« En tant que maître dévoué de notre teckel, Banguela, je sais d'expérience à quel point les animaux de compagnie sont incroyables et, ce qui est encore plus important, à quel point Mars Petcare reconnaît vraiment le lien profond qui existe entre nous, humains, et nos animaux de compagnie, a ajouté Daniel Calderoni. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec notre équipe canadienne, qui est talentueuse - c'est un groupe de collaborateurs qui s'apprêtent à faire passer le statut de notre entreprise de celui de très bonne à celui d'extraordinaire société. Je suis aussi emballé à l'idée de leur apporter mon soutien afin que tous les membres de l'équipe réalisent leur plein potentiel. Je suis ravi d'avoir la possibilité d'accélérer la croissance à laquelle nous aspirons au Canada et de continuer à donner vie à notre raison d'être : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »

Le portefeuille de marques de Mars Pet Nutrition au Canada - comprenant des marques comme PEDIGREE®, WHISKAS® et CESAR® - offre ses services à neuf (9) millions de ménages ayant un animal de compagnie.

