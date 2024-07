Un outil en ligne qui propose des ressources appuyées par la science et des conseils d'experts pour que les chiots et les chatons commencent leur vie heureux et en santé

BOLTON, ON, le 4 juill. 2024 /CNW/ - La marque IAMSMC, fière d'appartenir à la famille de marques Mars, a annoncé aujourd'hui le lancement des carrefours de ressources Info-chiots et Info-chatons IAMS, deux outils en ligne qui proposent de l'information et des conseils d'experts aux nouveaux parents et aux futurs parents d'animaux de compagnie. Chaque carrefour offrira de l'information et des conseils fiables et appuyés par la science aux Canadiennes et Canadiens, autant ceux qui envisagent d'adopter un chiot ou un chaton que ceux qui viennent d'en adoptent un ou qui en voient un grandir.

Les deux carrefours sont lancés au moment où le nombre d'adoptions de chiots et de chatons augmente de façon importante au Canada, c'est-à-dire au printemps et en été, selon les données recueillies par l'Animal Humane Societyi. Les nouveaux parents d'animaux de compagnie sont également plus susceptibles de faire des erreurs courantes qui peuvent facilement être évitées grâce à un peu d'éducation. Par exemple, une étude de VMSii montre que plus d'un tiers des parents d'animaux de compagnie nourrissent leur chiot ou leur chaton avec de la nourriture pour adultes au lieu de commencer par un régime alimentaire adapté à leur âge.

« Internet est souvent la première ressource vers laquelle les parents d'animaux de compagnie se tournent lorsqu'ils ont besoin d'information », explique Animesh Kumar, directeur du marketing pour Mars Pet Nutrition Canada. « Nous voulions offrir un guichet unique centralisé où les parents d'animaux de compagnie pourraient trouver de l'information fiable et crédible au sujet de leur nouvel animal. C'est là un autre exemple de la façon dont la marque IAMS va au-delà de la simple alimentation pour répondre aux besoins évolutifs des parents d'aujourd'hui. »

Les carrefours Info-chiots et Info-chatons IAMS se concentrent sur trois sujets :

Se préparer à accueillir un chiot ou un chaton : Qu'il s'agisse de choisir une race qui convient à la famille ou d'acheter les bons accessoires, chaque carrefour propose des conseils d'experts pour guider les Canadiennes et Canadiens avant l'adoption de leur animal de compagnie.



Prendre soin du chiot ou du chaton : Les carrefours éduquent et outillent les nouveaux parents d'animaux de compagnie en leur fournissant notamment des outils de formation et de suivi de la santé pour qu'ils se sentent plus en confiance durant la première année de vie de leur animal.



Voir un chiot ou un chaton grandir : Chaque carrefour fournit des conseils adaptés à l'âge et à la race sur des sujets comme l'alimentation et le perçage des dents pour les animaux en croissance.

Les carrefours Info-chiots et Info-chatons IAMS continueront d'évoluer au fil du temps. Parmi les fonctionnalités à venir bientôt, mentionnons un outil de sélection de race de chien comprenant un questionnaire pour déterminer la race qui convient le mieux à la famille, l'Outil de recherche de nourriture IAMS qui suggère des produits IAMS adaptés aux besoins uniques de chaque animal ainsi que PETconnect by IAMS, un outil de clavardage en ligne gratuit où les parents d'animaux de compagnie peuvent discuter avec des techniciens vétérinaires agréés ou des experts en santé animale.

Pour célébrer le lancement des nouveaux carrefours Info-chiots et Info-chatons IAMS au Canada, la marque donne aussi des trousses IAMS Chouette, un chiot! et Chouette, un chaton! gratuites (jusqu'à épuisement des stocks) pour permettre aux parents d'accueillir leur chiot ou leur chaton en grand! Chaque trousse contient des décorations festives, des articles essentiels pour l'animal de compagnie et des ressources d'information, soit tout ce dont les nouveaux parents ou les futurs parents ont besoin pour organiser une fête de bienvenue pour leur chiot ou leur chaton, tout en leur offrant du soutien alors qu'ils se lancent dans cette nouvelle aventure.

Les trousses IAMS Chouette, un chiot! et Chouette, un chaton! contiennent aussi un test WISDOM PANELMC qui offre des indications sur le mélange des races, la santé génétique, les traits physiques et bien plus encore. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les tests génétiques et choisi par plus de 4 millions de parents d'animaux de compagnie, Wisdom Panel donne aux parents d'animaux de compagnie les connaissances nécessaires afin de leur offrir les meilleurs soins. Ces trousses peuvent être commandées au [input URL] et seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi pour une durée limitée.

Pour accéder aux carrefours de ressources Info-chiots et Info-chatons IAMS, cliquez ici et ici.

Pour de plus amples renseignements à propos des trousses IAMS Chouette, un chiot! et Chouette, un chaton!, visitez https://www.iams.ca/fr-ca/RÉCEPTION-DE-BIENVENUE.

À propos de la marque IAMSMC

La marque IAMSMC est dédiée à aider les chiens et les chats à vivre heureux et en santé, et croit qu'une alimentation de haute qualité peut tout changer. IAMS se consacre à créer des solutions d'alimentation pour animaux de compagnie qui sont spécialement adaptées à tous les stades de vie, à la taille de l'animal et à ses besoins sur le plan de la santé. S'appuyant sur de nombreuses années d'observation du comportement des chiens et des chats, combinées à des recherches et à des découvertes dans le domaine de l'alimentation, la marque IAMS croit qu'un régime alimentaire adapté peut contribuer au système immunitaire, au maintien de la masse musculaire et à la bonne digestion des animaux de compagnie. Les produits IAMS sont faits avec des ingrédients de haute qualité à partir de recettes uniques qui procurent la meilleure alimentation possible aux animaux de compagnie. Lorsque vous choisissez la nourriture pour chiens ou pour chats IAMS, vous choisissez une nourriture de haute qualité qui vous permettra d'observer des résultats évidents chez votre compagnon poilu. Pour de plus amples renseignements, visitez IAMS.com.

i Animal Humane Society; Statistiques sur l'adoption de 2019 à 2023

ii VMS; Analyse des comportements d'achat pour 54 000 chiots et chatons, 2019

