Un nouvel outil vidéo IA utilisant le modèle Veo 2 de Google aide les futurs parents d'animaux à créer des courts métrages de haute qualité pour convaincre leurs proches qu'il est temps d'adopter un chiot ou un chaton.

BOLTON, ON, le 23 avril 2025 /CNW/ - La marque IAMSMC, fière membre de la famille de marques Mars, a lancé les « Studios Je Veux un Chiot/Chaton ». IAMSMC est l'une des premières entreprises à utiliser le modèle de génération vidéo Veo 2 de Google, permettant aux Canadiens de devenir réalisateurs. Fini le besoin de faire des diaporamas, IAMSMC aide les Canadiens à créer des films personnalisés et cinématographiques de 60 secondes pour convaincre leurs proches - colocataires, parents, partenaire et même les animaux qu'ils ont déjà, qu'il est temps d'ajouter un nouveau membre à leur foyer.

« Des présentations élaborées aux chansons en passant par les grands gestes, nous savons à quel point les futurs parents d'animaux se donnent du mal pour faire accepter l'idée d'un nouvel animal de compagnie, explique Animesh Kumar, directeur marketing de Mars Pet Nutrition Canada. Notre équipe a créé le « Studios Je Veux un Chiot/Chaton » pour aider plus de foyers canadiens à transformer leur rêve d'avoir un animal de compagnie en réalité. Plus important encore, nous sommes heureux de faire découvrir les bienfaits de la vie avec un animal de compagnie à davantage de familles passionnées d'animaux à travers le pays. »

La réalisation de la campagne IAMSMC a été facilitée par le partenariat mondial de longue date de Mars avec Google Ads et Google Cloud. Cet outil de pointe produit des films de haute qualité qui paraissent réels, en permettant aux utilisateurs de personnaliser le contenu avec des détails comme l'espèce (chien ou chat), la race, le nom souhaité, ainsi qu'adapter le message à l'audience souhaitée du futur parent de l'animal de compagnie. Cet outil d'intelligence artificielle sophistiqué comprend la physique et le mouvement du monde réel, rendant le rêve d'accueillir un nouvel animal aussi tangible que possible. Tout cela se fait en quelques minutes, permettant ainsi aux futurs parents de passer moins de temps sur des présentations élaborées et plus de temps à préparer l'arrivée du nouveau membre de la famille.

Pour inaugurer les « Studios Je Veux un Chiot/Chaton », la marque IAMSMC a aidé une personne chanceuse à « demander la patte » de sa partenaire lors d'un récent match de l'équipe de basketball préférée du Canada. Sa vidéo personnalisée, mettant en vedette le chiot dont sa petite amie rêvait, a été diffusée sur l'écran géant du stade devant près de 20 000 spectateurs. Les fans ont participé à la célébration lorsqu'elle a dit « oui ! ».

Pour découvrir les « Studios Je Veux un Chiot/Chaton », visitez https://www.iams.ca/fr-ca/studioschiotchaton. Pour en savoir plus sur la marque IAMS, visitez IAMS.ca ou suivez la marque IAMSMC sur les réseaux sociaux.

À propos de la marque IAMSMC

