Mars lance un produit audacieux dans le monde de la gomme : les nouveaux EXCEL[MD] Rafraîchisseurs à saveur de fruit, une gomme à mâcher souple inédite

TORONTO, le 22 juill. 2024 /CNW/ - EXCELMD Gum, fière de faire partie de Mars, offre aux consommateurs une nouvelle façon d'opter pour une sensation de fraîcheur avec le lancement de son tout dernier produit, les EXCELMD Rafraîchisseurs. Jumelant la plus importante marque de confiserie de tous les jours au Canada, EXCEL Gum, aux saveurs fruitées de fraise, bleuets et tropicale, les EXCEL Rafraîchisseurs présentent aux consommateurs les saveurs dont ils raffolent avec une gomme qu'ils connaissent et adorent déjà. Cette gomme à mâcher souple innovante, au style différent des formes classiques de pastilles et de bâtons, comporte un enrobage extérieur souple, un aspect de coussinet et un goût de longue durée.

La plus importante marque de gomme au Canada, EXCEL Gum, présente les Rafraîchisseurs en trois saveurs fruitées : fraise, bleuets et tropicale (Groupe CNW/Mars, Incorporated)

« Mars cherche toujours des façons de gagner des points auprès de la nouvelle génération, tout en régalant les consommateurs qui sont des amateurs d'EXCEL depuis de nombreuses années », a dit Patrick Zeng, directeur du marketing, Mars Canada. « Avec EXCEL Rafraîchisseurs, nous développons stratégiquement notre gamme de produits en lançant trois nouvelles saveurs fruitées sous une forme unique de gomme à mâcher souple. Cela répond à la demande du consommateur en matière de variété et d'innovation et renforce notre position en tant que plus importante gomme au Canada. »

Les EXCEL Rafraîchisseurs feront leur apparition à Osheaga, VELD et à certains concerts sur la scène Budweiser dans le cadre d'une expérience EXCEL captivante pour inviter les mélomanes à découvrir le monde rafraîchissant des EXCEL Rafraîchisseurs. L'activation EXCEL immersive et les Saveurs Fruitées Rafraîchissantes offriront aux amateurs de musique une évasion rafraîchissante inspirée par les trois saveurs fruitées - fraise, bleuets et tropicale - l'expérience comportant des lieux de détente à l'ombre, des moments photo parfaits pour les médias sociaux, des dégustations et plus encore.

Les EXCEL Rafraîchisseurs sont disponibles partout au pays chez les principaux détaillants, épiceries et dépanneurs. Les consommateurs qui visitent les kiosques Des Saveurs Fruitées Rafraîchissantes sont invités à décrire le rôle qu'a joué la marque pour rendre leur expérience encore plus fraîche, en identifiant @excelgumca et en utilisant #EXCELRefreshers sur Instagram.

