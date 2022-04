Maroon 5 et Flo Rida seront à l'affiche des concerts RBCxMusique présentés dans le cadre de l'Omnium canadien RBC 2022

La série de concerts est de retour pour la première fois depuis son lancement en 2019

TORONTO, le 4 avril 2022 /CNW/ - RBC a le plaisir d'annoncer le retour de la série de concerts RBCxMusique à l'Omnium canadien RBC 2022, dans le cadre duquel Maroon 5, groupe de pop rock lauréat de trois prix Grammy, ainsi que le rappeur Flo Rida offriront des performances musicales.

RBC, de même que ses partenaires Live Nation Canada et Golf Canada, se réjouit du retour de la série de concerts RBCxMusique. S'appuyant sur le succès remporté par le premier événement lors de l'Omnium canadien RBC en 2019, où les vedettes Florida Georgia Line et The Glorious Sons ont donné des spectacles à guichets fermés, les organisateurs de l'Omnium promettent une fois de plus une expérience inoubliable aux amateurs de golf et de musique. La série de concerts, qui a été créée afin d'attirer un public nouveau, composé d'amateurs de golf plus jeunes, est une célébration du retour au Canada des spectacles de musique devant un grand auditoire.

Les prestations auront lieu près du célèbre terrain de golf St. George's Golf and Country Club, sur le terrain d'athlétisme du Richview Collegiate Institute de Toronto, le vendredi soir et le samedi soir de la semaine du tournoi.

Le vendredi 10 juin 2022, les Canadiens pourront voir Flo Rida en concert.

« J'ai hâte de retourner à Toronto, a dit Flo Rida. J'adore jouer pour les amateurs de musique canadiens qui me suivent et je me réjouis à l'idée de commencer l'été avec eux. »

La série de concerts se terminera par un spectacle de Maroon 5 le samedi 11 juin 2022.

« Nous sommes ravis d'annoncer le retour de la série de concerts RBCxMusique et d'accueillir au Canada les artistes de renommée mondiale Maroon 5 et Flo Rida, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Nous avons lancé la série de concerts en 2019, dans le but d'offrir une expérience inoubliable aux amateurs de golf et de musique. Cela s'est traduit par le plus grand succès de l'Omnium canadien RBC à ce jour, et nous avons hâte de poursuivre sur cette lancée avec le retour du tournoi cette année. »

« Nous sommes très heureux d'offrir aux Canadiens encore plus de musique en direct en 2022, a déclaré Wayne Zronik, président, Live Nation Canada. Nous avons une nouvelle fois le grand plaisir de travailler sur cette série de concerts avec RBC, qui est pour nous un excellent partenaire. Par son programme À l'affiche avec RBCxMusique, qui vise à appuyer les artistes émergents en leur offrant des occasions de mentorat et de réseautage, ainsi que la possibilité de se produire en spectacle, RBC contribue à l'essor de la musique au Canada. »

« Golf Canada est ravie que RBC continue d'intégrer les activités de RBCxMusique à l'Omnium canadien RBC, offrant ainsi aux amateurs l'occasion unique d'assister à des événements de golf et de musique d'envergure mondiale au championnat national du Canada, a déclaré John Sibley, directeur en chef des affaires commerciales de Golf Canada. La série de concerts a connu un succès retentissant en 2019, et elle attirera une fois de plus de nouveaux amateurs qui pourront vivre l'expérience électrisante qu'offre l'Omnium canadien RBC. »

Outre les prestations elles-mêmes, les spectateurs pourront vivre des expériences emballantes comme l'accès à un espace appelé Recipe Unlimited Fare Way, où seront servies de la nourriture et des boissons, et le retour de l'Aréna au 16e trou, auquel le circuit PGA Tour a décerné en 2018 le prix du meilleur élément.

Nouveauté en 2022 : les clients de RBC ont un accès exclusif à un lot de billets RBCxMusique réservés qu'ils peuvent acheter dès maintenant sur le site de Ticketmaster. Les clients recevront, pour chaque billet RBCxMusique acheté sur le site, un code de remise Concert Cash® de 10 $ valable pour de futurs achats de billets.

Les billets RBCxMusique ne sont offerts que pour les spectacles du vendredi 10 et du samedi 11 juin à l'Omnium canadien RBC. Le grand public peut se procurer des billets sur le site OmniumCanadienRBC.com . Le coût des billets pour le vendredi ou le samedi est de 90 $ (taxes et frais d'administration en sus). L'admission est générale et tous les groupes d'âge sont les bienvenus. Le laissez-passer d'une journée pour le tournoi donne également accès au concert.

Renseignements clés :

QUOI : Retour de la série de concerts RBCxMusique à l'Omnium canadien RBC avec le

groupe Maroon 5 en tête d'affiche



QUAND : Vendredi 10 juin (Flo Rida) et samedi 11 juin 2022 (Maroon 5)



OÙ : Terrain d'athlétisme du Richview Collegiate Institute

À l'intersection de l'avenue Eglinton Ouest et de l'avenueIslington, à Etobicoke

(à cinq minutes de marche du St. George's Golf and Country Club)



COMMENT : Achat de billets sur le site OmniumCanadienRBC.com . Le laissez-passer d'une

journée pour le tournoi donne également accès au concert. Les clients de RBC

ont un accès exclusif à un lot de billets RBCxMusique réservés qu'ils peuvent

acheter dès maintenant sur le site Ticketmaster.ca.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de l'Omnium canadien RBC

Les vedettes du PGA TOUR, qui s'inscrit dans la Coupe FedEx, se disputeront un prix de 7,6 millions de dollars US à l'occasion de l'Omnium canadien RBC, qui se tiendra du 6 au 12 juin au St. George's Golf and Country Club, à Toronto. Le club de golf Islington, situé à proximité, sera le centre d'entraînement officiel. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien RBC fournit aux meilleurs golfeurs canadiens la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en laissant un legs durable dans la communauté qui accueille le tournoi. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement la Fondation Golf Canada, organisme de bienfaisance partenaire officiel du tournoi. Créé en 1904, le championnat occupe le troisième rang dans le monde parmi les plus anciens omniums de golf nationaux, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. Pour obtenir des billets ou de plus amples renseignements sur le tournoi, allez au www.omniumcanadienrbc.com ou composez le 1 800 571-6736. Suivez l'Omnium canadien RBC sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Maroon 5

Maroon 5, lauréat de plusieurs prix Grammy® aux nombreux albums platine, est l'un des groupes pop les mieux établis du 21e siècle. Originaire de Los Angeles, cette formation de renommée mondiale compte parmi les groupes et duos qui ont figuré le plus souvent dans le classement Billboard Hot 100 au cours du présent siècle (dont 15 chansons classées parmi les 10 plus populaires). Maroon 5 cumule aussi le plus grand nombre de chansons en première place du palmarès Top 40 parmi les duos ou groupes pop (11 chansons), et 22 de ses chansons se sont classées parmi les 10 meilleures du même palmarès. Aucun autre groupe ne peut en dire autant. Maroon 5 rejoint plus de 45 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. À l'issue de sa tournée 2021, le groupe avait donné plus de 750 concerts dans plus de 30 pays et vendu plus de 7 500 000 billets dans le monde entier, faisant de lui l'un des groupes les plus prolifiques au monde.

À propos de Flo Rida

Le rappeur Flo Rida est l'une des superstars les plus dynamiques et connues du monde moderne. Depuis la sortie de sa chanson à succès « Low » (avec T-Pain) - certifiée sept fois platine par la Recording Industry Association of America (RIAA) et classée au sommet du Billboard Hot 100 pendant 10 semaines consécutives - le rappeur de Miami a enchaîné une fabuleuse série de chansons primées, y compris son plus grand succès mondial « Right Round » (avec Ke$ha) (cinq fois platine), « In the Ayer » (avec will.i.am) (deux fois platine), « Club Can't Handle Me » (avec David Guetta) (trois fois platine), « Good Feeling » (quatre fois platine), « Wild Ones » (avec Sia) (deux fois platine), « Whistle » (deux fois platine), « My House » (trois fois platine) et « I Cry » (deux fois platine).

