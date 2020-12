Les activités entourant la Journée du miracle CIBC ont habituellement lieu sur les parquets de la bourse de la Banque CIBC partout dans le monde, de même que dans nos succursales Wood Gundy. Mais cette année, la journée a été repensée afin d'en faire un évènement en ligne visant à reconnaître le travail précieux des organismes d'aide à l'enfance, particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Pour souligner l'évènement, Mark Wahlberg, Sarah McLachlan, Akim Aliu, Mike « Pinball » Clemons et Mitch Marner font partie des célébrités et athlètes qui ont participé à une diffusion en direct à l'intention des membres de l'équipe de la Banque CIBC, de ses clients et de ses organismes partenaires d'aide à l'enfance.

« L'objectif de la Journée du miracle CIBC est d'aider à concrétiser les ambitions des enfants, parce que même si beaucoup de choses ont changé cette année, les rêves des enfants demeurent les mêmes, a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC et président de la Fondation pour l'enfance CIBC. Notre engagement à aider les enfants à relever leurs défis reste plus fort que jamais, et cette journée n'aurait pas été possible sans le soutien de nos clients. Grâce à eux, et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la Journée du miracle CIBC, nous sommes en mesure de poursuivre cette fière tradition de générosité. »

Les fonds recueillis lors de la Journée du miracle CIBC ont des répercussions mondiales en appuyant des organismes sans but lucratif comme ceux qui sont présentés au cours de l'évènement en ligne d'aujourd'hui, notamment : le Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Camp Quality, Power To Be, la Pinball Clemons Foundation et HEROS Hockey.

La Journée du miracle CIBC est un évènement annuel qui appuie d'importants efforts visant à améliorer la vie des enfants de partout dans le monde. La Banque CIBC a lancé cette tradition de dons de charité il y a 36 ans, alors que des négociateurs des Marchés des capitaux CIBC et des conseillers en placements de CIBC Wood Gundy ont fait don de leurs honoraires et de leurs commissions de la journée pour aider les enfants dans le besoin. Depuis 1984, l'évènement annuel organisé par des employés de la Banque CIBC a permis d'amasser plus de 256 M$ à l'échelle mondiale pour aider à transformer la vie d'enfants et de collectivités dans le monde entier.

Vous pouvez consulter une vidéo présentant l'histoire de la Journée du miracle CIBC et qui contient des extraits de l'évènement virtuel de cette année.

