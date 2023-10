TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Mark Toljagic est le journaliste automobile canadien de l'année de l'AJAC. Ils se joignent aux journalistes automobiles les plus respectés du pays qui ont été reconnus pour leurs réalisations en tant que meilleurs journalistes automobiles du Canada dans le cadre de la 40e édition annuelle des Prix de journalisme automobile de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC). Les prix ont été annoncés en personne au Harmony Events Center à Oshawa le mardi 17 octobre 2023.

Mark Toljagic Journaliste de l'année de l'AJAC, présenté par Craig Dickie, Manager, Brand Experience, PR & Retail Marketing, Jaguar Land Rover Canada. Crédit photo: John Walker, OneWord Photography (Groupe CNW/Association des Journalistes Automobile du Canada)

Le prix du journaliste de l'année de l'AJAC présenté par JLR Canada a été inauguré en 1984 par John Mackie, ancien président de Jaguar Canada, pour "récompenser l'excellence dans le journalisme automobile". Le prix est décerné par Jaguar Land Rover Canada depuis 38 ans. En étant nommé Journaliste JLR de l'année, Mark reçoit le prix d'écriture automobile le plus estimé au Canada. Le deuxième prix est décerné à Jil McIntosh.

Range Rover est honoré de parrainer le prix du journaliste de l'année de l'AJAC pour la 40e année consécutive ", a déclaré Taylor Hoel, directeur du marketing et des relations publiques de JLR Canada. "L'étendue du travail et la qualité du journalisme ont rendu particulièrement difficile la sélection des deux meilleurs journalistes cette année. Nous sommes ravis de récompenser Mark Toljagic en tant que journaliste de l'année. En plus d'être extrêmement bien documenté, le travail de Mark a intégré des références culturelles astucieuses qui ont créé un attrait unique au-delà du lecteur traditionnel passionné d'automobile. Nous tenons à féliciter Jil McIntosh, qui s'est classé deuxième. Un grand merci à tous les journalistes qui ont soumis leur travail cette année.

"Chaque année, l'AJAC honore les journalistes automobiles les meilleurs et les plus accomplis du pays. Des journalistes qui travaillent dur chaque jour pour présenter à leur public des histoires qui mettent en valeur les hauts et les bas de l'industrie automobile canadienne, des histoires qui amènent leur public sur de nouvelles routes et dans de nouvelles parties du monde, et des histoires qui peuvent aider à rendre les usagers de la route canadiens plus sûrs chaque jour", a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC. "Je suis fier de faire partie de ce groupe extraordinaire de journalistes automobiles canadiens et je félicite une fois de plus Mark d'avoir remporté le prix le plus prestigieux cette année".

Voici la liste complète des prix et des récipiendaires de la 40e remise annuelle des prix de journalisme de l'AJAC :

Journaliste de l'année de l'AJAC présenté par JLR Canada

Gagnant : Mark Toljagic

Deuxième : Jil McIntosh

Prix Wakefield Castrol pour la rédaction automobile

Sujets techniques

Gagnant : Jil McIntosh

Deuxième : Jay Kana

Revue des véhicules

Gagnant : Jeff Wilson

Deuxième : Evan Williams

Prix de la rédaction d'articles de fond présenté par Subaru Canada

Gagnant : Stephanie Wallcraft

Deuxième prix : Elle Alder

Prix du journalisme environnemental présenté par Hyundai Canada

Gagnante : Elle Alder

Deuxième prix : Mark Toljagic

Prix de la photographie présenté par Mazda Canada

Gagnant, publié : Jeff Wilson

Deuxième, publié : Kyle Patrick

Gagnant, non publié : Jodi Lai

Deuxième prix, non publié : Russell Purcell

Prix du journalisme en sécurité routière présenté par Volvo Car Canada

Gagnant : Matthew Guy

Deuxième prix : Nadine Filion

Prix du meilleur journalisme vidéo présenté par Kia

Gagnant : Jodi Lai

Deuxième : Stephen Elmer

Prix de l'écriture d'aventure et de voyage décerné par Genesis

Gagnant : Evan Williams

Deuxième prix : Matthew Guy

Prix de la rédaction commerciale présenté par Kal Tire

Gagnant : Mark Toljagic

Deuxième prix : Lorraine Sommerfeld

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC, les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et l'EcoRun.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Evan Williams, président de l'AJAC, T : 902-401-1784 E : [email protected] ; Cindy Hawryluk, directrice des opérations et des événements de l'AJAC, T : 905-978-7239 E : [email protected]