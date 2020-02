Mario Tremblay du Fonds de solidarité FTQ devient président du conseil d'administration de SHARE

« Je remercie mes collègues du conseil d'administration de SHARE de m'accorder leur confiance. Cette nomination témoigne d'abord et avant tout de ce que le Fonds a accompli en matière d'investissement responsable depuis sa création en 1983. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec les autres administrateurs et le personnel dévoué de SHARE, sous la direction de Kevin Thomas, afin de bâtir une économie plus juste et plus durable », a commenté M. Tremblay.

« Je tiens en particulier à remercier David Levi, président sortant du conseil d'administration, pour son travail de plusieurs années au sein de SHARE. Il s'est démarqué par son appui inébranlable aux principes de l'investissement responsable. Ce fut un vrai plaisir de travailler avec lui au cours de ces dernières années », a poursuivi Mario Tremblay.

« Mario Tremblay et le Fonds de solidarité FTQ ont fait preuve de leadership en matière d'investissement responsable au Québec, au Canada et sur la scène internationale, a commenté Kevin Thomas, directeur général de SHARE. Mario travaille à l'élaboration de solutions concrètes qui aident les travailleurs, tout en protégeant l'environnement. Pour lui, il faut plus que des paroles. C'est pourquoi il est la personne idéale pour présider le conseil d'administration de SHARE. »

Pour SHARE, l'investissement responsable n'est pas juste l'affaire des grandes organisations. Son approche basée sur la collaboration permet à des investisseurs de toutes les tailles d'avoir accès à un solide programme qui peut améliorer leur bilan environnemental, social et de gouvernance (ESG), tout en renforçant la création de valeur à long terme. SHARE croit fermement que l'intégration de facteurs ESG dans le processus décisionnel peut avoir des retombées positives pour les investisseurs et les marchés.

Le programme abordable offert par SHARE permet aux organisations ayant des valeurs communes d'investir en misant sur le dialogue actionnarial, les votes par procuration, la formation d'administrateurs et de fiduciaires, ainsi que l'élaboration de politiques et la recherche. Le personnel de SHARE peut également aider les investisseurs à mettre en place des politiques, à évaluer les votes de la direction, et à créer des outils et des produits de communication conformes à leur approche de développement durable.

Le réseau de SHARE compte plus de 100 organisations qui gèrent des actifs de plus de 23 milliards de dollars.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité́ FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires- épargnants.

