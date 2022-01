Marie-Pierre Hamel nommée directrice des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal salue l'arrivée de Marie-Pierre Hamel au sein de son équipe. Mme Hamel y occupe, dès aujourd'hui, le poste de directrice des communications.

Spécialiste des relations publiques et du positionnement stratégique, Marie-Pierre Hamel possède une vaste expérience en relations médias, en rayonnement multiplateforme, en partenariats et en gestion d'équipes. Mme Hamel était jusqu'à récemment directrice des communications et de la gestion documentaire au Collège Jean-de-Brébeuf. Ses expériences antérieures incluent des postes de conseillère en communications à HEC Montréal, La Presse et Bell médias. Mme Hamel a également été journaliste à Radio-Canada et à TVA, de 1998 à 2008.

Détentrice d'un MBA de HEC Montréal, Marie-Pierre Hamel possède l'expérience, la rigueur et la curiosité nécessaires pour diriger l'équipe des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif et lui permettre de communiquer encore plus efficacement ses priorités et ses réalisations.

« C'est un plaisir d'accueillir Marie-Pierre Hamel au sein de notre équipe. En ce début de deuxième mandat, il nous importe de continuer à améliorer notre lien avec la population afin de l'impliquer concrètement dans le développement de notre ville et dans les projets qui amélioreront son quotidien. Je suis convaincue que Marie-Pierre saura guider avec confiance et ouverture notre équipe des communications, tout en lui offrant un regard extérieur nouveau. Je suis très enthousiaste d'amorcer le travail avec cette passionnée de relations publiques qui contribuera à faire rayonner Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Équipe des relations médias du cabinet

Marie-Pierre Hamel, directrice des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, peut être jointe au 438 823-1328 et à l'adresse [email protected] .

Catherine Cadotte, attachée de presse principale de l'administration, peut être jointe au 514 465-2591 et à l'adresse [email protected] .

Marikym Gaudreault, attachée de presse du comité exécutif, peut être jointe au 438 925-0884 et à l'adresse [email protected] .

