La ministre St-Onge annonce la nomination de Marie-Philippe Bouchard au poste de présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada

GATINEAU, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Depuis sa création en 1936, CBC/Radio-Canada est et demeure une institution vitale pour la population canadienne. Qu'il s'agisse de partager des histoires locales et diverses ou de fournir de l'information accessible et fiable, le radiodiffuseur public du Canada joue un rôle central dans le renforcement de la culture et de la démocratie canadiennes.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marie-Philippe Bouchard en tant que prochaine présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, et ce, pour un mandat de 5 ans commençant le 3 janvier 2025. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite mené par le Comité consultatif indépendant des nominations au Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, en mars 2024.

Mme Bouchard est présidente-directrice générale de TV5 Québec Canada depuis février 2016. Elle est responsable de tous les aspects de la gestion des chaînes et plateformes TV5 Unis, un chef de file dans la radiodiffusion publique qui sert les auditoires francophones à travers le pays. Depuis septembre 2019, elle occupe aussi les fonctions de présidente-directrice générale de TV5 Numérique, c'est-à-dire le partenaire de TV5MONDE dans la mise en place de la plateforme francophone internationale TV5MONDEPlus.

Avant de se joindre à TV5 Québec Canada, Mme Bouchard a occupé des postes clés de gestion et de haute direction à CBC/Radio-Canada, notamment aux services juridiques, en planification stratégique et affaires réglementaires, aux nouvelles, aux services numériques et en musique. Membre du Barreau du Québec depuis 1985, elle détient une maîtrise en droit public de l'Université de Montréal. Elle siège également à de nombreux conseils, dont celui du Festival international de Lanaudière, en plus de présider le Conseil de direction du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal.

Parfaitement bilingue, Mme Bouchard est la première femme francophone à occuper les fonctions de présidente-directrice générale du radiodiffuseur public national du Canada. Elle possède une compréhension et une expérience approfondies de la valeur unique des médias de service public et de la radiodiffusion publique au Canada.

« Dirigeante talentueuse et efficace du secteur de la radiodiffusion publique, Marie-Philippe Bouchard a fait ses preuves en matière de transformation. En tant que prochaine présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, elle apporte une vaste expertise en cette période charnière pour notre écosystème culturel et informationnel, ainsi qu'une solide expérience de la culture organisationnelle et du leadership du changement. En cette ère critique de modernisation, je suis convaincue que Mme Bouchard saura diriger de main de maître et guider adroitement le radiodiffuseur public national du Canada, aujourd'hui et à l'avenir. Je tiens à remercier les membres du Comité consultatif indépendant, qui ont joué un rôle déterminant dans ce processus de nomination. J'en profite pour remercier Catherine Tait de son travail et de sa passion pour CBC/Radio-Canada. Elle aura été une force créatrice et rassembleuse tout au long de son mandat de présidente-directrice générale. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Partout dans le monde, les médias de service public constituent un bien public précieux. Alors que la société évolue rapidement, notre radiodiffuseur public doit en faire autant et continuer à instaurer la confiance afin de rester pertinent pour toute la population canadienne. Forte de mon expérience au service du public tant à TV5/Unis TV qu'à CBC/Radio-Canada, j'ai hâte de relever ce défi et de travailler avec tous les Canadiens et Canadiennes, y compris l'équipe de CBC/Radio-Canada, les créateurs et créatrices de contenu canadien et d'autres partenaires, pour tracer la voie à suivre. Notre radiodiffuseur public national resserre les liens qui nous unissent et nous aide à mieux nous comprendre, malgré l'importante distance qui nous sépare. CBC/Radio-Canada est la référence pour découvrir et partager des récits incarnant les cultures francophones, anglophones et autochtones des gens d'ici, via une gamme de plateformes novatrices. Notre diffuseur public nous offre des nouvelles et de l'information dignes de confiance, met en lumière notre créativité et nous offre des perspectives qui enrichissent nos vies, au cœur de ce pays que nous chérissons. »

--Marie-Philippe Bouchard, prochaine présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada

Les faits en bref

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. En mai 2024, le gouvernement du Canada a formé un comité consultatif sur l'avenir de CBC/Radio-Canada pour qu'il fournisse des conseils stratégiques sur les mesures à prendre pour consolider et renouveler le diffuseur public afin de lui permettre de continuer d'exercer ses importantes fonctions sociales, culturelles et démocratiques.

En tant que société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien, CBC/Radio-Canada est un organisme gouvernemental indépendant et est responsable de ses activités quotidiennes. La société est régie par la Loi sur la radiodiffusion, entrée en vigueur en 1991. Le président-directeur général est nommé par le gouverneur en conseil.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

