Marie-Line Beauchamp nommée présidente du conseil d'administration de la Fondation du CHUM

Elle y exerce déjà un leadership inspirant et rassembleur depuis 2022 lorsqu'elle devient administratrice

MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - La Fondation du CHUM est heureuse d'annoncer aujourd'hui la nomination de Marie-Line Beauchamp, cheffe de l'exploitation pour le Groupe MTY, au titre de présidente de son conseil d'administration. Elle succède ainsi à Marc M. Tremblay, qui conclut son mandat à la présidence, après 7 années d'implication remarquable à concrétiser les ambitions des équipes du CHUM et à leur donner les moyens d'agir plus vite que la maladie, pour offrir aux Québécois et Québécoises les meilleurs soins qui soient.

Une cheffe de file reconnue

Marie-Line Beauchamp, présidente du conseil d’administration de la Fondation du CHUM (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

Titulaire d'un baccalauréat en sciences et administration alimentaire à l'Université McGill, Marie-Line Beauchamp occupe depuis plus de 40 ans des postes à responsabilité dans le secteur de la restauration et de l'alimentation au pays et à l'international. Sa solide expérience avec le Groupe Sodexo notamment, dont les postes de vice-présidente exécutive au Canada et de vice-présidente développement durable à Paris, lui vaudra diverses reconnaissances, comme celle d'obtenir le prix de Femme d'Affaires du Québec, grandes entreprises privées, en 2006. Ses qualités de gestionnaire et sa forte capacité de mobilisation la mèneront également à la tête des Rôtisseries St-Hubert, puis de l'organisme Leucan, comme premier pas en philanthropie.

Une personnalité généreuse et engagée

Détenant une certification d'administrateur de sociétés, c'est également dans les salles de conseil que celle qui ne pourrait concevoir sa vie professionnelle autrement que sous l'angle collectif s'implique et apporte sa vision stratégique. L'alimentation, toujours, et la santé sont ainsi deux domaines où Mme Beauchamp donne généreusement de son temps en devenant, entre autres, administratrice pour la Fondation de l'IRCM (Institut de recherches cliniques de Montréal), la Fondation de l'ITHQ (Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec) et la Fondation Stop Hunger.

En 2022, elle rejoint le conseil d'administration de la Fondation du CHUM, où son leadership inspirant et ses grandes aptitudes relationnelles sont remarqués. C'est ainsi marquée par l'envie profonde de faire encore plus pour la santé des Québécoises et des Québécois que Marie-Line Beauchamp devient aujourd'hui présidente du conseil d'administration de la Fondation.

« Marie-Line a rapidement révélé son esprit rassembleur et sa forte capacité à résoudre les problèmes avec efficacité lors de son entrée au conseil d'administration il y a 2 ans. Aujourd'hui, les membres et moi-même sommes très heureux de la nommer présidente. Son parcours professionnel plus que brillant témoigne à la fois de sa passion et de son leadership naturel pour atteindre des sommets. Je suis convaincue qu'elle saura mobiliser la communauté autour d'elle et qu'ensemble, nous accomplirons de grandes choses pour soutenir notre hôpital universitaire et avoir une longueur d'avance pour déjouer la maladie », affirme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

« Je suis ému et très fier que ce soit Marie-Line Beauchamp qui me succède. Possédant un bagage impressionnant en gestion et en gouvernance, je suis certain qu'elle saura mener la Fondation vers de nouveaux succès. Merci infiniment à tous les membres du conseil et du cabinet de campagne, à Pascale Bouchard, aux donateurs et donatrices… pour leur confiance. La philanthropie est un pilier essentiel pour un avenir en santé, et je suis heureux d'avoir pu m'impliquer d'aussi près. À titre de président sortant et d'administrateur désormais, je ne serai pas loin pour continuer à véhiculer l'importance d'appuyer la Fondation pour permettre aux équipes du CHUM d'agir plus vite que la maladie », explique Marc M. Tremblay, président sortant et administrateur du conseil d'administration de la Fondation du CHUM.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

https://fondationduchum.com/

SOURCE Fondation du CHUM

Source d'information : Marc Duchesne, [email protected], 514 277-3508