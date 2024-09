Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI, honorée au Sénat du Canada

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Lors d'une cérémonie tenue au Sénat du Canada à Ottawa le 20 septembre, l'honorable Amina Gerba, sénatrice indépendante pour le Québec (Rigaud), a attribué la Médaille du couronnement du roi Charles III à plusieurs personnes d'exception, dont Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI.

La Médaille du couronnement du roi Charles III souligne le parcours remarquable de Canadiens et de Canadiennes en mettant en lumière leurs contributions significatives à la communauté et à la société.

Cet insigne rend hommage aux valeurs, à l'engagement et aux actions de Marie-Laure Konan depuis son arrivée au Québec il y a de cela 20 ans. Diplômée en administration publique et en gestion des affaires, elle a dédié sa carrière au service public en vue de bâtir une société plus inclusive et solidaire. Figure de proue de l'engagement socioéconomique et ardente défenseure de la diversité et de l'inclusion, Marie-Laure Konan a mis sur pied plusieurs projets structurants dédiés à l'intégration des personnes immigrantes. Parmi ses réalisations figurent le programme J'apprends le français , plusieurs fois primé au Québec ainsi que le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile , qui a, quant à lui, reçu le prix Coup de cœur du public et le prix Innovation 2024 de l'Alliance des centres-conseils en emploi.

« Recevoir cette médaille est un immense honneur pour moi, » a déclaré Marie-Laure Konan. « Cela valide non seulement mon parcours dans son ensemble, mais aussi ma détermination à transformer le milieu socioéconomique en continuant à m'engager activement auprès de la communauté immigrante. Je suis profondément reconnaissante envers le Sénat du Canada pour cette distinction qui m'encourage à poursuivre mes efforts pour apporter des changements durables dans notre société. »

Depuis son arrivée à la tête d'INICI en 2020, Marie-Laure Konan a conduit l'organisme vers de nouveaux sommets. Sous sa direction, INICI a gagné la confiance du gouvernement du Québec et se hisse aujourd'hui parmi le peloton de tête des organismes porteurs de projets majeurs et structurants.

Cette prestigieuse reconnaissance reçue au Sénat du Canada rejaillit aujourd'hui sur INICI, sur tous ses employés et sur l'ensemble du milieu sociocommunautaire.

À propos d'INICI

INICI est une organisation en plein essor, dédiée à offrir un continuum de services pour garantir l'accueil, l'installation et l'intégration à 360 degrés des personnes immigrantes. À travers ses classes de francisation, ses services d'aide à l'emploi et aux entreprises, ses activités de découverte du Québec et de ses régions, et ses projets socioculturels, INICI se distingue par des initiatives originales et innovantes, répondant aux défis croissants de l'immigration. Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec et faire bénéficier la société de leurs talents, voilà le positionnement d'INICI.

À propos de la Médaille du couronnement du roi Charles III

Créée par le souverain et administrée par la Chancellerie de distinctions honorifiques, la Médaille du couronnement souligne le couronnement du roi Charles III qui a eu lieu le 6 mai 2023. En 2024, 30 000 Canadiens et Canadiennes ont été récompensés pour leur contribution importante au Canada ou à une province, un territoire, une région ou une collectivité en particulier, ou pour leurs réalisations exceptionnelles à l'étranger qui ont fait grand honneur aux Canadiens ou au Canada.

SOURCE INICI

Contact pour les médias: Danielle Ah-Yu : 514 255-3900, poste 217 - [email protected]