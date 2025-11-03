Marie-Claude Nichols félicite les nouveaux élus

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - En ce lendemain de scrutin municipal sur le territoire québécois, la députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, a tenu à féliciter toutes les personnes élues ainsi que les candidates et les candidats. Elle a aussi témoigné sa reconnaissance envers les présidentes et présidents d'élection, le personnel électoral, les nombreux bénévoles ainsi que les électrices et les électeurs.

Pour celle qui a été mairesse et préfète avant d'être députée, la journée d'hier avait une signification bien particulière. « La démocratie municipale s'est exprimée hier sur tout le territoire québécois grâce aux nombreuses personnes ayant contribué à la maintenir vivante, a mentionné la députée. J'ai une pensée particulière pour toutes les candidates et les candidats qui n'ont pas été élus. Sachez que votre engagement mérite d'être souligné et que, malgré la défaite, vos idées ont su inspirer votre communauté. Je vous remercie pour votre engagement. Je tiens bien sûr à féliciter nos nouveaux élus, qui auront la grande responsabilité de représenter leur population au cours des quatre prochaines années. Je vous souhaite un bon mandat. Enfin, on ne peut passer sous silence l'engagement de toutes les personnes ayant travaillé au bon déroulement du scrutin d'hier, un grand merci pour votre implication. » Notons que 12 610 candidatures ont été reçues pour les 7 886 postes en élection dans 1 091 municipalités du Québec, selon le ministère des Affaires municipales.

Mme Nichols a tenu à remercier chaleureusement les électrices et les électeurs s'étant rendus aux urnes. Bien que le taux de participation soit encore trop faible, elle a souligné l'importance de leur engagement envers la démocratie locale. Elle a aussi rappelé l'importance de poursuivre nos efforts afin d'interpeller la population sur les enjeux municipaux et ainsi l'inciter à s'exprimer tous les quatre ans.

1 091municipalités du Québec ont aujourd'hui un conseil municipal, qui travaillera au cours des quatre prochaines années au service de sa population. La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales a réaffirmé l'importance, pour sa formation politique, d'avoir une bonne collaboration avec les élus municipaux du Québec et s'est dite impatiente de travailler avec eux au cours des prochains mois.

