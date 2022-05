Marie-Christine Bergeron se joint à l'équipe de chefs d'antenne de Noovo

« C'est un immense privilège d'avoir été choisie comme cheffe d'antenne pour piloter LE FIL 17 , a déclaré Marie-Christine Bergeron. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité d'effectuer ce retour aux sources. L'actualité au quotidien, c'est ce qui me fait vibrer. J'ai très hâte de retrouver ce contact privilégié avec le public de Noovo et d'aller à sa rencontre dans le contexte d'une émission d'information menée par une équipe professionnelle, jeune et dynamique. »

« Nous sommes fiers que Marie-Christine ait choisi Noovo pour effectuer son retour à la télévision, a pour sa part ajouté Jean-Philippe Pineault, directeur général, Information, Noovo. Cumulant près de 25 années d'expérience tant à l'animation que sur le terrain, elle est la personne idéale pour continuer de faire progresser Noovo Info et l'émission d'information LE FIL 17. Elle sera également appelée à se rendre sur le terrain - endroit où elle excelle - pour entretenir ce lien privilégié qu'elle a tissé avec le public tout au long de sa carrière. »

Marie-Christine Bergeron est détentrice d'un baccalauréat en journalisme et compte près de 25 années d'expérience en information. Originaire du Lac-St-Jean, elle a commencé sa carrière en 1995 à la télévision communautaire d'Alma, puis à la radio communautaire CIBL en 1998, avant d'être embauchée par TVA comme journaliste à Trois-Rivières et Sherbrooke en 2000. En 2005, elle fait le saut à Montréal et devient lectrice de nouvelles à LCN. Durant cette période, elle alterne les couvertures en direct sur le terrain et la lecture de bulletins de nouvelles. En 2012, elle couvre les manifestations étudiantes et devient lectrice de nouvelles à l'émission Salut Bonjour. Passionnée du journalisme d'enquête, des affaires policières et des histoires humaines, elle est nommée à la barre de l'émission J.E en août 2018. Lors des premiers mois de 2021, elle s'autorise à prendre une pause professionnelle pour mettre sur pied de nouveaux projets et passer du temps avec ses deux enfants. Elle effectuera son retour à la télévision en août 2022 à titre de cheffe d'antenne de l'émission LE FIL 17 sur Noovo.

Noovo Info

Noovo Info est le service d'information de langue française de Bell Média. Diversifiée et représentative de la société québécoise, l'équipe composée de journalistes de la télé, de la radio et du numérique assure la couverture de l'actualité partout au Québec. Cette offre vient ajouter une nouvelle voix en information francophone, apportant ainsi au Québec une plus grande diversité éditoriale.

Les émissions NOOVO LE FIL sont les rendez-vous phares du service de l'information sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. Le site noovo.info propose des reportages exclusifs et originaux. À la radio, les journalistes rapportent les nouvelles de dernière heure pour les stations régionales des réseaux ÉNERGIE, Rouge FM et Boom partout au Québec.

À propos de Noovo

Noovo est la marque média multiplateforme qui fait les choses différemment! Télé-réalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés : sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Elle comprend la chaîne généraliste Noovo, les sites Noovo.ca et Noovo Moi, le service d'information Noovo Info et l'application Noovo. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque, aux émissions des chaînes spécialisées de Bell Média, en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo, 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN, les services de diffusion en continu Crave, RDS Direct et TSN Direct, la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 stations de radio dans 58 marchés canadiens, et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire de Pinewood Toronto Studios, de MTL Grandé Studios, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

SOURCE Bell Média

Renseignements: Patrick Tremblay, 514 913-6799, [email protected]