Marianne Trudel reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval

LAVAL, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval à la pianiste et compositrice Marianne Trudel. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion d'une soirée organisée par Culture Laval, au Théâtre Marcellin-Champagnat, à Laval.

La pianiste et compositrice Marianne Trudel remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval. (Montage visuel: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le travail de Marianne Trudel traverse les frontières et obtient un rayonnement incroyable. Le jeu pianistique de l'artiste est digne d'une virtuose ! Ses compositions, à la fois dynamiques et émouvantes, nous transportent dans un univers unique dont les harmonies sortent du cadre du jazz standard », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Marianne Trudel

Marianne Trudel est pianiste, compositrice, improvisatrice, et arrangeuse. Artiste généreuse et attachante, véritable dynamo sur la scène musicale québécoise et canadienne, elle a démontré maintes fois ses talents et son sens aiguisé de la créativité.

Sa musique est à la fois sophistiquée et accrocheuse, authentique et unique, et témoigne de son regard ouvert sur l'univers infini de la musique. Énergique et passionnée, Marianne Trudel poursuit une carrière des plus actives donnant autant des récitals en solo qu'en formations (Trudel-Hollenbeck, Trudel-Young, Trifolia, Marianne Trudel 4 + Ingrid Jensen) et grands ensembles. Elle a présenté sa musique dans une quinzaine de pays à travers le monde, toujours accueillie avec grand enthousiasme du public.

Pour découvrir le travail de Marianne Trudel, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient la chorégraphe et interprète Frédérique-Annie Robitaille ainsi que la metteuse en scène et autrice Talia Hallmona.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laval

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Jean-François Ouellet, Conseiller principal Culture Laval, [email protected]; Renseignements : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]