avant de lancer sa nouvelle gamme d'équipement de gardien Eflex 5, CCM Hockey dévoile sa première campagne de marketing intégrée pour gardiens célébrant son leadership en innovation de produits et plus de 50 ans de savoir-faire en fabrication d'équipement de gardien.

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - CCM Hockey, le concepteur, fabricant et distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes, lance une campagne de marketing multiplateforme unique pour célébrer la fabrication du meilleur équipement de gardien.

Depuis plus d'un siècle, du hockey de rue aux rassemblements à l'aréna aux aurores, « Qui veut goaler ? » est la question qui permet de déterminer qui occupera la position clé sur la glace… sans qui une vraie partie de hockey ne peut commencer.

Plusieurs entendent l'appel, mais peu ont le courage, les nerfs assez solides, la résilience mentale, la force physique et le leadership nécessaires pour y répondre.

C'est dans cet esprit qu'a été créé « Anthem », la vidéo longue durée utilisée pour lancer la campagne, une vidéo qui sera aussi reprise dans d'autres vidéos élaborées, des publications sur Instagram et autres éléments sur le Web, dans les médias sociaux et dans les magasins. (Vous pouvez regarder « Anthem » en cliquant ici. Anglais seulement)

Dévouement envers l'innovation et la performance -

fabriqué pour des gardiens, par des gardiens

Notre histoire parle d'elle-même. Au fil des ans, CCM Gardien a fourni de l'équipement à plus de gardiens, à plus de ligues, à plus de fédérations et à plus d'équipes et, par conséquent, a contribué au plus grand nombre d'arrêts, de victoires et de médailles, dont plusieurs coupes Stanley. Résolument tournée vers l'avenir, cette nouvelle campagne souligne un engagement indéfectible pour renforcer la confiance de tous ceux et celles qui occupent la position la plus difficile… partout dans le monde, quel que soit le niveau de jeu.

Faisant preuve de dévouement envers l'innovation et la performance, l'équipe d'innovation de CCM Gardien compte plus de 15 membres, dont des directeurs de produits, des concepteurs industriels, des ingénieurs en développement et des spécialistes en biomécanique, tous extrêmement déterminés à découvrir comment obtenir une performance maximale de ses produits. « Nous entourer de la meilleure équipe de recherche et développement et de gardiens de tous les niveaux nous permet de comprendre ce que c'est qu'être un gardien de but et nous sommes déterminés à créer des produits qui maximisent leur performance », dit Jeff Dalzell, vice-président, Création de produits, chez CCM Hockey.

Cette détermination se matérialisera par le lancement, le 23 avril prochain, de la nouvelle gamme Eflex 5 pour gardiens qui permet de personnaliser et d'ajuster la mousse haute performance au niveau de jeu le plus élevé. « Avec l'introduction de la Control Rebound Technology, qui s'adapte à votre jeu, CCM présente maintenant une option de personnalisation de pointe pour les gardiens », ajoute M. Dalzell.

We're in Net

« Ça prend un gardien pour connaître un gardien et c'est pourquoi nous avons demandé à Andy Nulman, ancien gardien de ligues récréatives, directeur de création et entrepreneur en série, de s'associer à notre directeur de création mondial, Sacha Ouimet, pour donner vie à cette campagne unique », mentionne Caroline Losson, directrice commerciale chez CCM Hockey. La campagne célébrant l'innovation, le savoir-faire et la performance de CCM Gardien ainsi que la diversité au hockey est actuellement diffusée dans sept formats vidéos partout dans le monde sur des canaux de médias sociaux de CCM.

Crédits :

Production : Nova Film - David Poulin, Charles Gaudreau, Gabrielle Morissette

CCM Hockey : Caroline Losson, Charles Benoit, Samantha Mastropasqua, Kaylie Dankevy

Directeur de création mondial, CCM Hockey : Sacha Ouimet

Écrit par : Andy Nulman et Sacha Ouimet

Conception : Mika Malloch et Marjorie Larouche Bousquet

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Connor McDavid, Matt Dumba, Sidney Crosby, Seth Jones, ainsi qu'à des joueuses importantes telles que Brianna Decker, Kendall Coyne-Schofield et Sarah Nurse. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ccmhockey.com.

