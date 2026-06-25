Marconi Technologies achève une série d'essais rigoureux de diffusion troposphérique en Suède

Le système Archer a assuré une stabilité continue de la liaison tout en offrant un débit parmi les meilleurs du marché

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Marconi Technologies a mené à bien une évaluation de plusieurs jours des communications par diffusion troposphérique en collaboration avec la Försvarets Materielverk (FMV), l'autorité chargée du matériel de défense des forces armées suédoises, démontrant ainsi une connectivité soutenue et à haut débit grâce à sa solution de diffusion par la troposphère, Archer, sur une liaison de 75 kilomètres largement considérée comme l'une des plus difficiles de la région.

Système Archer, Marconi Technologies (Groupe CNW/Marconi Technologies)

L'évaluation s'est déroulée du 1er au 5 juin, entre Enköping et Arboga, en Suède, où Archer a maintenu une liaison stable à fréquences diverses. Au cours de cette évaluation, Marconi a démontré des capacités essentielles répondant aux exigences des forces armées suédoises concernant un système tactique de diffusion troposphérique à la fois performant sur le plan opérationnel et facile à déployer. L'alignement automatique de l'antenne et l'espace réduit qu'occupe Archer facilitent son transport et sa mise en service rapide sur le terrain, tandis que la diversité de fréquence a permis d'assurer la stabilité de la liaison sur un itinéraire où des évaluations précédentes avaient laissé entendre qu'il n'était pas possible d'obtenir une connectivité stable à haut débit. La FMV a également validé la capacité d'Archer à s'intégrer directement au nœud de réseau mobile (MKN) des forces armées suédoises, permettant ainsi aux opérateurs de connecter leurs propres équipements réseau et de faire transiter le trafic via cette liaison. Le débit d'Archer a été mesuré à un niveau cinq à six fois supérieur à celui qui avait été enregistré auparavant sur le même itinéraire.

« Les résultats obtenus en Suède reflètent ce sur quoi notre équipe s'est concentrée dès le départ : mettre en place un système à la pointe des capacités, sans exiger d'expertise pour l'utiliser, a déclaré Alain Cohen, président et chef de la direction de Marconi Technologies. Lorsqu'une équipe de deux personnes peut établir une liaison au-delà de la visibilité directe en moins de 20 minutes, sur un terrain difficile, avec un alignement automatique et un temps d'indisponibilité quasi nul, cela change ce qui est possible sur le plan opérationnel dans des environnements où l'accès aux satellites est impossible ou dégradé. »

Archer est le terminal tactique à diffusion troposphérique de Marconi, conçu pour offrir des liaisons à haut débit et à faible latence sur plus de 200 km, sans recourir à des satellites ni à une infrastructure de réseau fixe. Grâce à son montage sans outils, à son alignement automatique et à une mise en place en moins de 20 minutes, il peut être déployé dans des environnements difficiles, notamment dans les déserts, les montagnes et les régions polaires. Archer a récemment été sélectionné par l'armée américaine pour assurer des communications sécurisées au-delà de la visibilité directe.

À propos de Marconi Technologies

Marconi Technologies est une entreprise de technologie de défense dirigée par d'anciens combattants, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui possède des sites de développement et de fabrication au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle développe et fabrique des systèmes de communication de pointe à double usage couvrant l'ensemble du spectre tactique, allant des radios tactiques en visibilité directe aux communications par diffusion troposphérique et par satellite au-delà de la visibilité directe, afin de faciliter la prise de décision et de favoriser l'autonomie. Elle livre des milliers de systèmes aux forces de l'OTAN et aux forces alliées dans le monde entier.

SOURCE Marconi Technologies

Renseignements : Amanda Rudolph, Cheffe des communications, (571) 447-6217, [email protected]