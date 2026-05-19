MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Marconi Technologies, une entreprise indépendante de télécommunications à usage militaire et civil, a officiellement été lancée aujourd'hui à son siège social de Montréal. Pour l'occasion, l'entreprise a dévoilé son image de marque devant un auditoire d'environ 300 employés, de hauts représentants gouvernementaux, de partenaires de l'industrie et de représentants de forces alliées internationales. L'entreprise est ainsi détenue majoritairement par des intérêts canadiens et dirigée par des vétérans. Cette annonce marque l'aboutissement d'une transaction dans le cadre de laquelle un groupe d'investisseurs canadiens dirigé par Louis Vachon a acquis la division Tactical Communications de Ultra I&C auprès de Cobham Ultra.

Une icône renaît

La nouvelle image de marque signale le retour d'un nom emblématique dans l'histoire des technologies des communications au Canada. Le nom Marconi rend ainsi hommage à Guglielmo Marconi qui, à la demande du premier ministre Wilfrid Laurier, a établi en 1903 son entreprise afin de faire du Canada un chef de file de cette industrie naissante. Aujourd'hui, la division acquise est issue de la Canadian Marconi Corporation.

« Aujourd'hui, avec cette icône canadienne reconnue mondialement qui renaît, nous célébrons à la fois notre héritage et notre avenir », a déclaré Alain Cohen, président et chef de la direction de Marconi Technologies. « Nous bâtissons quelque chose d'unique au sein des bases industrielles de défense alliées. Nous sommes fiers de l'expertise et de l'ingéniosité dont font preuve nos équipes, mais aussi de notre manière d'opérer; chaque développement de nouveau produit est mené comme une mission qui vise à répondre à des problématiques concrètes du terrain. C'est pourquoi nos équipes excellent dans ce développement en étroite collaboration avec nos clients ».

Détenue par des canadiens, conçue pour les Alliés

Ayant son siège social à Montréal et présente aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres marchés alliés, Marconi Technologies est déjà parmi les principaux exportateurs canadiens de technologies de défense. D'ailleurs, le lancement d'aujourd'hui est un tremplin vers la conférence CANSEC, l'une des plus importantes au pays en matière de défense et de sécurité, qui se tiendra à Ottawa les 27 et 28 mai prochain. C'est là que Marconi Technologies fera ses débuts en tant qu'entreprise canadienne de défense pleinement indépendante.

« Marconi Technologies est précisément le type d'entreprise dont le Canada a besoin en ce moment », a déclaré Louis Vachon, CM, président non exécutif du conseil d'administration. « Détenue par des intérêts canadiens, reconnue internationalement et conçue pour servir nos alliés, c'est ainsi que le Canada prendra la place qui lui revient comme chef de file et qu'il demeurera souverain en technologies de défense. »

« Nous souhaitons bâtir une entreprise qui soit à la fois profondément canadienne tout en étant ouverte sur le monde », a déclaré Faith Rhodes, vice-présidente des opérations et présidente du marché canadien. « Marconi Technologies représente ce que le Canada a de meilleur à offrir dans le secteur des technologies de défense de pointe et continuera d'accroître ses capacités afin de répondre aux besoins des soldats sur le terrain. »

Un portfolio de communications tactiques à la fine pointe

Marconi Technologies est reconnue mondialement pour le développement et la production de systèmes de communication avancés tant à usage militaire que civil. La gamme de produits couvre l'ensemble du spectre tactique -- allant des radios tactiques ORION permettant la collaboration entre opérateurs humains, drones et robots, aux systèmes de communication troposphérique ARCHER et en passant par les terminaux de communications satellitaires HUNTER. En tant qu'intégrateur de systèmes, l'entreprise possède également la capacité de fusionner les capteurs permettant d'agréger des données provenant de multiples sources afin de créer un portrait opérationnel cohérent.

Au cours des dernières années, l'entreprise a livré des milliers de systèmes de communications tactiques aux forces de l'OTAN et à leurs alliés pour des opérations dans les environnements parmi les plus exigeants. Avec ses principaux marchés situés aux États-Unis et en Europe, l'entreprise consolidera ces partenariats grâce à des investissements continus dans les milieux industriels alliées, tout en contribuant de manière significative à la Stratégie industrielle de défense récemment dévoilée par le gouvernement du Canada.

À propos de Marconi Technologies

Marconi Technologies est une entreprise canadienne en technologies de défense, détenue majoritairement par des intérêts canadiens et dirigée par des vétérans, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. Descendante directe de la Canadian Marconi Corporation, l'entreprise développe et fabrique des systèmes de communications avancés à usage militaire ainsi que civil et agit à titre d'intégrateur principal de systèmes pour des infrastructures de mission en réseau.

SOURCE Marconi Technologies

Contact : Fabrice Giguère, Swell communications, 514 262-2437, [email protected]