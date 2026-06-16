Marconi Technologies a été choisie pour fournir des radios tactiques Orion X650 à l'armée polonaise

Cette capacité permettra d'assurer une connectivité mobile sécurisée sur le flanc oriental de l'OTAN

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Marconi Technologies et l'intégrateur polonais de systèmes de défense Enamor International ont été choisis pour fournir à l'armée polonaise des radios de réseau mobile ad hoc à haute capacité Orion X650, qui offrent une liaison terrestre mobile et résiliente pour les communications 5G. Les livraisons, qui s'étaleront sur plusieurs années, débuteront plus tard cette année.

Orion X650

Ce contrat soutient directement les priorités de la Pologne en matière d'investissements dans la défense dans le cadre de l'instrument « Agir pour la sécurité de l'Europe » (l'instrument SAFE) de l'Union européenne et contribue à accélérer la modernisation militaire du pays le long du flanc oriental de l'OTAN.

L'Orion X650 est une radio logicielle tactique de sixième génération qui permet des communications à haut débit dans des environnements non permissifs. Elle est conçue pour les missions exigeant une grande agilité de fréquence et une grande résilience, que ce soit en mouvement ou à l'arrêt. Grâce à ses quatre ports RF, elle peut être configurée en deux canaux indépendants (remplaçant ainsi deux radios en réseau) ou en un seul canal prenant en charge la technologie MIMO 4 x 4 afin d'optimiser la performance et la résilience. Sa conception robuste garantit un fonctionnement fiable dans les airs, sur terre et en mer.

Pour les forces de défense polonaises, l'Orion X650 servira de réseau dorsal de transport de données reliant les nœuds de commandement et de contrôle (C2) compatibles avec la technologie 5G. Il permettra d'étendre les capacités de haut débit mobile aux unités avancées et dispersées, tout en maintenant la résilience face aux menaces de guerre électronique.

« L'engagement de la Pologne à mettre en place des capacités de défense souveraines et résilientes correspond à la vision de notre entreprise, qui a son siège social au Canada », a déclaré Alain Cohen, président et chef de la direction de Marconi Technologies. « Le choix de Marconi et de notre partenaire polonais Enamor International pour la livraison de l'Orion X650 sur le flanc oriental de l'OTAN ne se résume pas simplement à l'obtention d'un contrat pour nos deux entreprises; c'est la preuve que des alliés partageant les mêmes valeurs, qui investissent sérieusement dans leur propre défense, peuvent trouver de véritables partenaires au sein des bases industrielles. »

Ce choix fait suite à des essais approfondis menés sur le terrain sur des sites dispersés dans toute la Pologne, qui ont permis de confirmer l'interopérabilité, le débit et la flexibilité opérationnelle des radios Orion montées sur des drones, des véhicules et des postes fixes.

Le partenariat entre Marconi Terchnologies et Enamor International permet aux deux entreprises de contribuer à la modernisation globale des communications tactiques en Pologne, à mesure que les programmes financés par l'instrument SAFE progressent jusqu'en 2030.

À propos de Marconi Technologies

Marconi Technologies est une entreprise de technologie de défense dirigée par d'anciens combattants, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui possède des sites de développement et de fabrication au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle développe et fabrique des systèmes de communication de pointe à double usage couvrant l'ensemble du spectre tactique, allant des radios tactiques en visibilité directe aux communications par diffusion troposphérique et par satellite au-delà de la visibilité directe, afin de faciliter la prise de décision et de favoriser l'autonomie. Elle livre des milliers de systèmes aux forces de l'OTAN et aux forces alliées dans le monde entier.

SOURCE Marconi Technologies

Personne-ressource : Fabrice Giguère, Swell Communications, [email protected], 514 262-2437