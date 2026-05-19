/R E P R I S E -- Avis de convocation - Conférence de presse : annonce majeure dans le secteur canadien de la défense/

Annonce du lancement de l'entreprise canadienne en défense Marconi Technologies, faisant renaître un nom historique des technologies de communication.

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse pour une annonce importante dans l'industrie de la défense qui marquera la renaissance de l'entreprise Marconi sous une nouvelle propriété canadienne. Basée à Montréal, cette entreprise de communications militaires dirigée par des vétérans, ainsi que la marque qui portera le nom de ce pionnier historique canadien, contribueront à la souveraineté de l'industrie canadienne de la défense dans ce secteur stratégique. L'événement se tiendra le mardi 19 mai 2026 à 9 h 30, au 5990, chemin de la Côte-de-Liesse, à Montréal.

Pour l'occasion, M. Alain Cohen, PDG, et Mme Faith Rodes, vice-présidente des opérations, seront présents et disponibles pour des entrevues. Seront également présents l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, M. Anthony Housefather, député de Mont-Royal et Secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ainsi que Mme Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Rappel Quoi? Annonce de la renaissance de l'entreprise Marconi sous une nouvelle propriété canadienne. Quand? Mardi le 19 mai 2026 à 9 h 30 Où? 5990. Côte-de-Liesse road in Montréal

SOURCE Marconi Technologies

Fabrice Giguère, Swell Communications, 514 262-2437, [email protected]