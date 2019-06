Marco Dispaltro et Alison Levine au nombre des sept athlètes en boccia nommés dans l'Équipe des Jeux parapanaméricains de Lima 2019

Dispaltro, médaillé de bronze paralympique, en sera à sa troisième participation aux Jeux parapanaméricains. Il a remporté une médaille à chacune des éditions précédentes des Jeux, soit une médaille d'argent en individuel à Guadalajara 2011 et une autre médaille d'argent en double avec Levine à Toronto 2015.

Trois athlètes feront leurs débuts sur la scène panaméricaine. Il s'agit de : Iulian Ciobanu, Philippe Lord et Marylou Martineau. Éric Bussière et Hanif Mawji, qui ont tous les deux été médaillés à Toronto 2015, complètent l'équipe.

« Je suis excité de concourir aux Jeux parapanaméricains à Lima », déclare Levine. « Seules les quatre meilleures équipes des Amériques sont invitées, et c'est une excellente occasion de participer à une compétition de petite envergure, mais qui présente son lot de défis. L'atmosphère aux Jeux multisports est toujours positive, et je suis heureux à l'idée de m'amuser avec mes coéquipiers et de rapporter des médailles à la maison. »

Le boccia est un des deux sports paralympiques qui n'ont pas d'équivalent olympique. Similaire au boulingrin, le boccia requiert stratégie, concentration et constance. Les athlètes sont classés dans quatre catégories sur la base de leur niveau de mobilité. La compétition comprend des épreuves individuelles, des épreuves doubles ainsi que des épreuves par équipe.

« J'adresse mes plus vives félicitations à tous les joueurs de boccia sélectionnés pour représenter le Canada à Lima et je leur souhaite la bienvenue dans l'équipe! », commente Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne. « C'est un groupe d'athlètes talentueux et travaillants, et je suis excité de les encourager aux Jeux dans ce sport unique qui vous tient en haleine! Je sais que le Canada sera fier de ce qu'ils accompliront à Lima. »

L'équipe sera rejointe par quatre partenaires de compétition, qui aideront les athlètes sur le terrain de jeu. Il s'agit de : Hussein Mawji, Francine Hébert, Gaétan Lord et Josée Duquette. Mario Delisle sera à la barre de l'équipe à titre d'entraîneur-chef.

« Les Jeux parapanaméricains sont très importants pour nous, car ils constituent une des dernières compétitions de qualification pour Tokyo », inique Delisle. « Nous envoyons nos meilleurs athlètes à Lima. Chacun d'eux a le potentiel d'atteindre le podium, et ils pourraient tous prendre part aux Jeux de Tokyo l'année prochaine. Nous serons prêts à concourir au sommet de notre forme à Lima, et nous sommes impatients d'inscrire de solides résultats. »

L'action en boccia se déroulera du 29 août au 1er septembre aux Jeux parapanaméricains.

ÉQUIPE CANADIENNE DE BOCCIA POUR LES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019

NOM VILLE NATALE ÂGE CATÉGORIE Éric Bussière* Verchères, QC 33 ans BC3 Iulian Ciobanu* Montréal, QC 35 ans BC4 Marco Dispaltro* Montréal, QC 51 ans BC4 Alison Levine* Montréal, QC 29 ans BC4 Philippe Lord Blainville, QC 23 ans BC3 Marylou Martineau* Québec, QC 18 ans BC3 Hanif Mawji* Burnaby, C.-B. 51 ans BC1

*Paralympien

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou et surpasseront Toronto 2015 comme les plus imposants Jeux parapanaméricains à ce jour, avec la participation prévue de 1 850 athlètes, soit un nombre record. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition, qui concourra dans 13 sports. Le Comité paralympique canadien annoncera l'équipe complète officielle avant les Jeux, d'ici la fin de l'année.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Boccia Canada : BocciaCanada.ca

