MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 10 déc. 2020 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux, la division des services bancaires aux entreprises et des services d'investissement de BMO Groupe financier (NYSE: BMO) (TSX : BMO), a remporté pour la dixième année consécutive le titre de Meilleure banque pour les opérations en dollars canadiens/américains décerné lors de la remise des prix des meilleures banques de 2020 de FX Markets.

« Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction pour la 10e année consécutive. C'est un témoignage de la profondeur du savoir-faire en devises de BMO Marchés des capitaux, ainsi que de notre engagement ferme et de longue date à offrir un service à la clientèle d'excellence dans toutes les régions que nous servons », a déclaré Kate Stothers, directrice générale, Marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux.

Les prix des meilleures banques de FX Markets sont la référence en matière de performance dans le secteur mondial des opérations de change et constituent l'indicateur le plus précis des leaders sur le marché. Les banques lauréates sont choisies par vote de spécialistes des opérations de change du monde entier. En 2020, les répondants au sondage étaient des représentants de banques, des trésoriers d'entreprise et des investisseurs, y compris des gestionnaires de fonds, des investisseurs institutionnels et des fonds de couverture. Ils ont choisi des banques, des courtiers en valeurs mobilières et des fournisseurs dans 48 catégories.

L'équipe des produits de change de BMO Marchés des capitaux, qui fait partie du groupe BMO Titres à revenu fixe, devises et marchandises, est constituée de près de 70 spécialistes en poste à Londres, Toronto, Calgary, Montréal, Chicago, Milwaukee, New York, San Francisco, Shanghai et Hong Kong.

Le groupe BMO Titres à revenu fixe, devises et marchandises a reçu de nombreux prix pour son leadership sur le marché, dont les reconnaissances suivantes plus récemment :

Classé au premier rang du classement U.S. Rates Strategy, Technical Analysis et Federal Agency Debt Strategy, par Institutional Investor

Reconnu comme Leader de la qualité Greenwich 2019 pour la recherche sur les titres canadiens à revenu fixe par Greenwich Associates

2019 pour la recherche sur les titres canadiens à revenu fixe par Greenwich Associates Classé au troisième rang comme Leader de part Greenwich 2019 pour la part de marché des titres canadiens à revenu fixe, titre décerné par Greenwich Associates

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur de services financiers nord-américain offrant une gamme complète de services aux entreprises, aux institutions et aux administrations publiques, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt, et aux opérations sur titres institutionnels. BMO Marchés des capitaux compte environ 2 700 professionnels et possède 33 bureaux répartis dans le monde entier, dont 19 en Amérique du Nord. BMO Marchés des capitaux travaille de manière proactive avec ses clients pour fournir des solutions financières intégrées innovantes. BMO Marchés des capitaux fait partie de BMO Groupe financier (NYSE,TSX : BMO), un des plus importants fournisseurs nord-américains de services financiers diversifiés, dont l'actif totalisait 713 milliards de dollars au 31 octobre 2020.

