Marche pour l'indépendance : les OUI Québec et la SSJB invitent la population à se mobiliser

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les OUI Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) unissent leurs voix pour inviter les Québécoises et les Québécois à prendre la rue pour l'indépendance, le samedi 25 octobre à 13 h, au Carré Saint-Louis, à Montréal.

Cette marche citoyenne, organisée dans le cadre des commémorations du 30e anniversaire du référendum de 1995, marquera le début d'une nouvelle phase de mobilisation de la société civile indépendantiste désormais portée par une génération montante, décomplexée et tournée vers l'avenir.

Mme Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB et Mme Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec entourées de jeunes indépendantistes (Groupe CNW/Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal)

« Cette nouvelle génération n'a jamais eu la chance de s'exprimer sur la question nationale, tout comme près de la moitié de la population du Québec. L'indépendance représente un projet d'avenir, porté aujourd'hui par une société civile dynamique et par de nouveaux acteurs qui renouvellent la vision du pays à bâtir. »

-- Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec

Depuis 1995, les indépendantistes ont dû se réinventer, se reconstruire et repenser la suite. Mais cette introspection appartient désormais au passé. Les deux organisations affirment qu'elles préparent dès maintenant le terrain en vue d'une future campagne pour le OUI.

« Depuis 200 ans, la SSJB résiste pour la liberté du peuple québécois. Nous invitons toutes celles et ceux qui ont rêvé ou rêvent encore de ce pays, à se joindre à nous et de travailler ensemble, entre générations et entre Québécoises et Québécois de toutes origines, pour réaliser l'indépendance du Québec. »

-- Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB

Bien que non partisans, les organisateurs lancent également l'invitation à l'ensemble des partis politiques et à toutes les personnes qui ont à cœur l'avenir du Québec à se joindre à la marche du 25 octobre.

Détails de l'événement

Samedi 25 octobre 2025, à 13 h

Carré Saint-Louis, Montréal (métro Sherbrooke)

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Contacts médias : OUI Québec, Alex Valiquette, responsable des communications, Téléphone : 438-506-8936, Courriel : [email protected]; Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), Jacques Bouchard, relationniste de presse, Téléphone : 514-206-1439, Courriel : [email protected]