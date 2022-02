Marché locatif : Légère hausse du taux d'inoccupation à Montréal

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec prend connaissance du dernier Rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Le taux d'inoccupation s'est stabilisé et a légèrement augmenté dans la RMR de Montréal.

Région Taux inoccupation Loyer moyen Gatineau 1.1% 1035$ Québec 2.5% 945$ Montréal 3% 932$

"Avec un taux d'inoccupation de 3%, plusieurs logements sont donc disponibles. Même le rapport indique que le taux d'inoccupation est sur l'ile de Montréal de 3.7% alors qu'en banlieue de 1.1%." selon l'APQ.

Le nombre de projets de logements sociaux ne cesse d'être annoncé et réclamé par les associations de locataires.

Pourtant, avec un taux d'inoccupation de 3%, plusieurs sont déjà disponibles.

Il faut davantage offrir des suppléments au loyer pour permettre aux locataires de trouver un logement, parmi les logements qui sont sur le marché!

L'APQ soutient que le gouvernement doit accentuer son programme de subventions pour aider les locataires en difficulté. Il faut mettre des mesures en place afin qu'ils puissent choisir où vivre, plutôt que de construire de nouveaux bâtiments. Une aide au locataire est préférable à la construction de nouveaux logements, selon L'APQ.

Dans le dernier "Habitat en bref 1" émis par la Société d'Habitation du Québec (SHQ), le nombre de ménages distincts aidés est de :

- 71 506 en Allocation-logement (PAL)

- 15 744 en Programme de supplément au loyer (PSL)

Avec les normes en place au Tribunal Administratif du logement, le propriétaire se retrouve avec un maigre 1.67$ pour chaque tranche de 1000.00$ pour des travaux majeurs, se désole l'APQ. Ce taux est nettement insuffisant! de s'exclamer le président de L'APQ Martin Messier. Il faut changer cette méthode au plus vite selon l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) qui réclame également un programme de subventions ou crédits d'impôt pour venir soutenir le marché locatif. La mise à niveau des immeubles est devenue une priorité et ne peut plus attendre!

Selon l'indice des prix à la consommation2, le coût de remplacement par le propriétaire, qui représente les dépenses essentielles requises pour remplacer la perte de valeur due à la dépréciation normale du logement, a connu une variation de 13.5% en janvier 2022 sur 12 mois.

Également, afin de stimuler la construction d'immeubles locatifs, une réforme de la méthode de fixation doit être faite. Avec un retour sur investissement de 50 ans en 2022, les investisseurs délaisseront la construction d'immeubles pour se tourner vers uns autre sphère rentable de la construction.

Pour finir, le rapport locatif souligne que les prix des loyers à Montréal sont encore bas; Montréal (932 $) a continué d'afficher l'un des loyers les plus bas au Canada.

À Québec et Gatineau, les loyers moyens sont supérieurs, 945$ et 1035$ respectivement.

Et ailleurs au Canada, parmi les plus chers Vancouver avec 1824$, suivi de Toronto 1679$. Pour Régina 1156$, Calgary 1355$ et Kingston 1402$.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

