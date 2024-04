VANCOUVER, BC, le 5 avril 2024 /CNW/ - La construction de logements neufs aux États-Unis a fortement rebondi en février après la faiblesse liée aux conditions météorologiques du début de l'année, les constructeurs ayant bénéficié de taux hypothécaires légèrement plus favorables et d'une pénurie de maisons existantes à vendre. Les mises en chantier de logements résidentiels ont augmenté de +10,7 % par rapport à janvier, à un rythme annualisé de 1,52 million d'unités

Le total des mises en chantier a augmenté de 5,9 % par rapport à 1,436 million d'unités en février 2023. Les températures douces et la pénurie de maisons d'occasion sur le marché ont été des facteurs à l'origine de cette augmentation. Les constructeurs réduisent les prix et offrent d'autres avantages pour augmenter les ventes, et certains réduisent la taille des maisons pour mieux gérer la hausse des coûts des matériaux.

Pendant ce temps, les permis de construire de février, indicateur de l'activité de construction à venir, ont atteint un taux de 1,518 millions, en hausse de +1,9% par rapport aux 1,489 millions de janvier. Ces permis finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Dans le même temps, l'indice des prix du bois d'œuvre de Madison's pour la semaine se terminant le 29 mars 2024 était de 491 $ US mfbm. Il s'agit d'une baisse de -0 %, soit -2 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 493 $ US.

Pour plus d'informations sur la construction de l'indice des prix du bois de Madison's (mélange d'espèces, moyennes pondérées), veuillez cliquer ici : https://madisonsreport.com/madisons-lumber-prices-index-a-powerful-tool-for-data-driven-decision-making/

Les mises en chantier de logements unifamiliaux en février, la plus grande part du marché et le mode de construction qui utilise le plus de bois, ont bondi de +11,6%, à un taux de 1,129 million d'unités, contre 1,012 million d'unités en janvier. Les autorisations de logements unifamiliaux ont augmenté de +1% à 1,031 million d'unités, contre 1,021 million d'unités en janvier. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données constituent donc un indicateur de l'activité de construction en novembre.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 29 mars 2024, le prix du produit de référence en matière de bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 452 $ US mfbm, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente, a déclaré l'hebdomadaire. Bulletin du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter.

Le prix de cette semaine est en hausse de +8 $, soit +2 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 444 $.

Résumé hebdomadaire du Madison's Lumber Reporter : 29 mars 2024

Bois de charpente :

La demande de produits en bois massif a fait une pause, les acheteurs ayant pu couvrir leurs besoins immédiats avant le week-end de Pâques.

Épinette-Pin-Sapin Est et Ouest :

Les ventes de produits S-P-F occidentaux aux États-Unis ont diminué. Les producteurs s'appuyaient sur de solides dossiers de commandes de scieries jusqu'à la mi-avril. Au Canada, les producteurs S-P-F de l'Ouest ont maintenu leurs prix fermes, les scieries ayant maintenu des dossiers de commandes de deux à trois semaines.

Les échanges dans l'Est du SPF ont été ponctués de poussées de demande sporadiques et non mesurées. Les fournisseurs secondaires y affichaient une gamme de prix plus large en fonction de la nécessité de déplacer les restes de matériaux indésirables. Aucune remise importante n'a été signalée.

Pin jaune du sud Est, Centre, Ouest :

La baisse des prix du pin jaune du sud s'est poursuivie car il y avait trop de bois disponible et pas assez de produits à emporter. Les producteurs affichaient chaque jour davantage de matériel à prix réduit sur leurs listes. Les volumes de ventes de bois d'œuvre traité SYP se sont toutefois révélés prometteurs dans le sud-est des États-Unis, grâce à la demande croissante des centres de rénovation.

Bois de charpente vert en sapin de Douglas :

Les producteurs de douglas vert et de pruche/sapin ont vendu juste assez de matériel pour maintenir ou légèrement augmenter leurs prix demandés.

Bois côtier ourlet/sapin :

Les acheteurs de produits secs de douglas et de pruche/sapin ont continué à digérer les matières premières entrantes. Les prix des scieries se sont pour l'essentiel stabilisés, les dossiers de commandes étant restés jusqu'à la mi-avril. La vigueur persistante du marché s'explique en grande partie par l'offre - ou plutôt par son absence. L'augmentation constante du coût d'extraction des grumes a conduit à une réduction globale de l'offre.

Bois de colombage :

Les producteurs de crampons Western S-P-F ont maintenu avec confiance leurs prix demandés, montrant peu ou pas de disponibilité rapide sur les matériaux.

Bois évalué à la contrainte mécanique :

Les producteurs de MSR étaient satisfaits des délais de livraison jusqu'à la mi-avril pour la plupart des articles, même si certaines usines se sont montrées impatientes de déplacer les accumulations de certaines valeurs de conception à des niveaux réduits.

Sapin de Douglas Rechargement et Livraison :

Des ventes fortes et régulières ont persisté dans le nord-est des États-Unis. Les clients se sont précipités pour couvrir le matériel nécessaire à l'encadrement des colis. Les prix des panneaux à copeaux orientés en sapin de Douglas dans l'Est ont atteint des niveaux qui justifiaient le passage au contreplaqué dans certaines régions.

Contreplaqué et panneaux à copeaux orientés :

Le marché des panneaux de l'est du Canada a connu un ralentissement, même si les producteurs de contreplaqué étaient fermes sur leurs prix. Pendant ce temps, les prix des panneaux OSB ont encore bondi de plusieurs points. Un marché à deux vitesses a émergé ; les fournisseurs secondaires couvraient les petits volumes recherchés par les acheteurs.

Dans l'Ouest, le marché du contreplaqué de Vancouver est resté embourbé dans un flot de produits américains. La disponibilité de bois de trésorerie étant nulle pendant plusieurs semaines consécutives, des questions se sont posées quant à savoir combien de temps le marché des panneaux OSB pourrait survivre uniquement grâce aux volumes contractuels.

Cèdre, y compris bardeaux et bardeaux de fente :

Les acteurs s'attendent à ce que les besoins du deuxième trimestre 2024 soient une période de concentration intense pour les acheteurs, car les stocks sur le terrain ont été largement épuisés. Les articles en bois, en terrasses et en clôtures sont restés les plus rares.

Les toitures en cèdre canadien ont connu des prix stables de la part des usines et un équilibre apparent entre l'offre et la demande.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis en février sont restées presque stables, à 662 000 par rapport au chiffre révisé à la hausse de janvier de 664 000 et ont augmenté de 5,9 % par rapport à il y a un an. En février, les stocks de nouvelles maisons unifamiliales sont restés élevés à 463 000, en hausse de +1,3 % par rapport à janvier. Cela représente un approvisionnement de 8,4 mois au rythme de construction actuel. Une mesure proche d'un approvisionnement de 6 mois est considérée comme équilibrée. Cependant, avec seulement 2,9 mois d'offre de logements existants à vendre, le stock de logements neufs peut rester supérieur à cette mesure équilibrée.

« À mesure que les taux d'intérêt baisseront au cours de l'année 2024, de nouveaux acheteurs de logements seront intégrés sur le marché et de nouvelles constructions seront nécessaires pour répondre à cette demande. Néanmoins, comme le stock de maisons existantes devrait augmenter cette année, la surveillance du stock de maisons neuves sera essentielle au cours du second semestre de cette année », a expliqué l'Association nationale américaine des constructeurs de maisons dans un article de blog.

Le prix médian des logements neufs en février était en baisse de -2,5 %, à 400 500 $ US, le plus bas depuis juin 2021, et une baisse de -7,6 % par rapport à il y a un an.

Les maisons en construction représentaient 58,7 % des stocks. Les maisons non encore construites représentaient 22,9 % de l'offre, tandis que les maisons achevées représentaient 18,4 %. En ce qui concerne les types de stocks, les stocks achevés et prêts à être occupés ont augmenté de +23 % au cours de la dernière année, s'élevant à 85 000 logements. Les maisons annoncées à la vente mais dont la construction n'a pas commencé ont augmenté de près de +18 % au cours de la dernière année pour atteindre 106 000. En revanche, les logements disponibles à la vente et en construction ont diminué de 2% à 272 000.

Quant aux prix du bois, par rapport à la même semaine de l'année dernière, où il était de 365 $ US mfbm, au cours de la semaine se terminant le 29 mars 2024, le prix du WSPF 2x4 #2&Btr KD (RL) a augmenté de +96 $, soit + 27%. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 1 410 $, le prix de cette semaine est en baisse de -958 $, soit -68 %.

