La majorité des Canadiens (68 %) aiment mieux accepter un emploi assorti d'un bon régime d'avantages sociaux qu'un emploi sans avantages sociaux qui paie plus.

Près de la moitié des jeunes travailleurs canadiens disent que les avantages sociaux offerts par leur employeur n'ont pas su répondre de manière adéquate à leurs besoins sur le plan de la santé et du bien-être au cours de l'année écoulée.

Près de la moitié des nouvelles demandes de prestations d'invalidité de longue durée présentées à RBC Assurances par de jeunes employés sont liées à des problèmes de santé mentale.

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Alors que les entreprises canadiennes se relèvent des défis posés par les périodes prolongées de confinement liées à la pandémie, elles se heurtent à présent à la difficulté d'attirer et de retenir leurs travailleurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre à un niveau record Le marché de l'emploi étant de plus en plus concurrentiel, nombreux sont les employés qui font des régimes d'avantages sociaux une priorité. Selon un récent sondage Ipsos mené par RBC Assurances, la majorité des Canadiens (68 %) aiment mieux accepter un emploi assorti d'un bon régime d'avantages sociaux qu'un emploi qui paie mieux, mais qui n'offre pas d'avantages sociaux.

« Certes, l'année a été difficile et imprévisible pour bon nombre de travailleurs canadiens. Il n'est donc pas surprenant de constater que de plus en plus d'employés priorisent leurs besoins sur le plan de la santé et du bien-être, outre les autres considérations liées à l'emploi, affirme Julie Gaudry, chef, Assurance collective, RBC Assurances. À cela s'ajoute une récente tendance plus généralisée : les employés quittent leur emploi en raison d'une insatisfaction au travail. Ainsi, les entreprises doivent tenir compte de la valeur des avantages sociaux pour mieux soutenir la santé mentale et financière des employés. »

Les jeunes travailleurs démontrent leur volonté de prendre en main leurs besoins en matière de santé mentale

La pandémie semble avoir ouvert la voie à une meilleure compréhension des besoins individuels en santé mentale. Par exemple, dans le cadre des régimes collectifs de RBC Assurances, près de la moitié (49 %) des nouvelles demandes de prestations d'invalidité de longue durée présentées en 2021 par de jeunes employés (de 18 à 35 ans) sont liées à un problème de santé mentale, une tendance à la hausse depuis 2019. En outre, près de la moitié des jeunes employés canadiens interrogés ont indiqué que leur régime d'avantages sociaux n'avait pas comblé suffisamment leurs besoins en matière de santé et de bien-être l'année écoulée.

Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les entreprises : la majorité des travailleurs canadiens (68 %) ont une opinion positive de leur employeur, ce qui représente une hausse de 8 points de pourcentage depuis 2019. Nul doute que les entreprises canadiennes pourront continuer à attirer et à retenir la prochaine génération de jeunes talents du pays, en particulier si elles ont un bon régime d'avantages sociaux qui répond aux besoins en matière de santé physique et mentale de leurs employés.

« Les jeunes travailleurs, en particulier, réévaluent leurs besoins personnels et prennent davantage de mesures proactives pour gérer leurs problèmes de santé mentale, déclare Mme Gaudry. Pour les fournisseurs d'assurance et les employeurs, tenir compte de l'évolution des besoins d'une main-d'œuvre plus jeune sera crucial. »

Un programme de bien-être pour favoriser la santé physique et mentale

La demande de soutien supplémentaire en matière de bien-être ne cessant de croître, RBC Assurances offre à présent aux administrateurs de régime, à titre facultatif, un compte crédit bien-être pour aider les employés adoptant un mode de vie sain à assumer les coûts qui en découlent.

Bien que les montants et les dépenses couvertes varient selon la police, les entreprises peuvent mettre à profit ces comptes crédit en encourageant les employés à personnaliser et à prioriser leurs dépenses de santé de la façon suivante :

Produits ou services de santé : Les produits ou services liés à la santé, y compris les moniteurs d'activité physique, les chaussures de sport ou les séances de yoga, peuvent contribuer à améliorer le bien-être physique des personnes touchées par la pandémie de COVID-19.



Les produits ou services liés à la santé, y compris les moniteurs d'activité physique, les chaussures de sport ou les séances de yoga, peuvent contribuer à améliorer le bien-être physique des personnes touchées par la pandémie de COVID-19. Loisirs : Que ce soit en suivant des cours d'arts ou de cuisine, ou en prenant des leçons de guitare, les loisirs peuvent avoir des retombées bénéfiques sur la santé mentale, en plus de créer des habitudes durables et positives.



Que ce soit en suivant des cours d'arts ou de cuisine, ou en prenant des leçons de guitare, les loisirs peuvent avoir des retombées bénéfiques sur la santé mentale, en plus de créer des habitudes durables et positives. Abonnements à un club de conditionnement physique et sports d'équipe : Les activités de groupe, comme les cours de conditionnement physique ou les sports de loisirs, permettent non seulement d'allier plaisir et exercice, mais elles peuvent aussi réduire l'anxiété sociale, en particulier lorsqu'elles se pratiquent en famille ou avec des amis. Les comptes crédit bien-être peuvent être utilisés pour réduire les frais d'inscription dans un club de sport ou de conditionnement physique, et favoriser des habitudes positives sur le plan social et du bien-être.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces quelques conclusions sont tirées d'un sondage effectué par Ipsos pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 001 travailleurs canadiens âgés de 18 ans et plus, sondés entre le 10 et 13 avril 2021. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, les résultats sont considérés comme précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport au résultat que l'on aurait obtenu si tous les travailleurs canadiens avaient été sondés. Les intervalles de crédibilité sont plus importants dans des sous-ensembles de la population.

