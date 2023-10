VANCOUVER, BC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La construction de logements aux États-Unis a rebondi en septembre 2023, après avoir chuté en août à ses niveaux les plus bas depuis 2020 en raison de la hausse des taux hypothécaires. Malgré des taux hypothécaires élevés, supérieurs à 7 % en moyenne, les mises en chantier de maisons unifamiliales ont affiché une hausse en septembre, selon la National Association of Home Builders, qui affirme que de plus en plus d'acheteurs se tournent vers les maisons neuves en raison de la pénurie de stocks sur le marché de la revente.

L'économiste en chef de la NAHB, Robert Dietz, a déclaré : « Malgré les défis persistants sur le marché, le déficit de logements en termes de stocks de revente continue de fournir un certain soutien au marché pour les constructeurs. En raison du manque de maisons existantes sur le marché, 31 % des maisons disponibles à la vente en août étaient de nouvelles constructions. Cela se compare à une moyenne historique de l'ordre de 12 à 14 %. Le nombre d'appartements en construction approche le million d'unités et va diminuer dans les mois à venir, prédit la NAHB.

Les augmentations des taux d'intérêt de la mi-2022 ayant atteint leur objectif, le total des mises en chantier de logements aux États-Unis en septembre 2023 a rebondi après des baisses constantes au cours de l'année écoulée, en hausse de +7 % par rapport au mois précédent, à 1,358 million d'unités, contre 1,269 million. unités déclarées pour août 2023, et étaient en baisse de 12 % par rapport au taux de septembre 2022 de 1,463 million d'unités.

Les permis de construire, en tant qu'indicateur de l'activité de construction à venir, ont affiché une baisse, comme c'est le cas du cycle saisonnier normal pour l'hiver, en baisse de -4%, à 1,473 million d'unités, par rapport au taux d'août de 1,541 million. C'est plus de +1% au-dessus du taux de septembre 2022 de 1,588 million. Ces permis finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Pendant ce temps, le Madison's Lumber Prices Index pour la semaine se terminant le 20 octobre 2023, le montant était de 402 millions de dollars américains. Il s'agit d'une baisse de -2 %, soit -9 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 411 $ US.

De retour à des niveaux historiquement plus « normaux », les achèvements de logements ont augmenté de plus de +5 % par rapport à août, pour atteindre un taux annuel estimé de 998 000 logements. Les unités en construction sont restées élevées, à 1,676 million d'unités. Parmi celles-ci, 674 000 étaient des maisons unifamiliales.

Indice des prix du bois de Madison's octobre & mises en chantier aux États-Unis septembre : 2023

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en août, la plus grande part du marché et le mode de construction qui utilise le plus de bois, ont également augmenté, en hausse de plus de +3% pour atteindre 963 000 unités, contre 933 000 unités en août. Les autorisations de logements unifamiliaux se sont élevées à 965 000 unités, soit près de +2% au-dessus du chiffre d'août de 948 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données constituent donc un indicateur de l'activité de construction en novembre.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 20 octobre 2023, le prix du produit de référence en matière de bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 374 $ US mfbm, soit une baisse de -8 $, ou -12 %. , par rapport à la semaine précédente où il était de 382 $, indique le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est en baisse de -39 $, soit -9 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 413 $.

Western S-P-F traders in the United States noted that sawmills drew a line in the sand this week, especially regarding what they were willing to entertain in terms of counters. While some buyers backed off, accepting this might be the price bottom, plenty others continued to run their meagre field inventories down to bare pavement rather than capitulate. Order files at sawmills slowly stretched into November, making the waiting game a less appealing course of action.

Pour plus d'informations sur la construction de l'indice des prix du bois de Madison's (mélange d'espèces, moyennes pondérées), veuillez cliquer ici : https://madisonsreport.com/madisons-lumber-prices-index-a-powerful-tool-for-data-driven-decision-making/

La demande a continué de ralentir cette semaine pour le bois d'œuvre S-P-F de l'Ouest, selon les fournisseurs de l'Ouest canadien. Les scieries ont signalé des contre-offres intéressantes nécessitant un examen au cas par cas, les dossiers de commande étant bloqués à moins de deux semaines dans la plupart des cas. De nombreux acteurs s'attendaient à ce que ce rythme sinueux des ventes persiste jusqu'à la fin de 2023, mais des choses plus étranges se sont produites. Les ventes à emporter sur le terrain sont restées faibles, le temps plus frais ayant encore freiné la demande globale. Les acheteurs ont maintenu des stocks réduits sur le terrain et ont principalement couvert leurs besoins via le réseau de distribution via des commandes LTL et de chargements mixtes. L'érosion des prix et la faiblesse des ventes ont accru les discussions concernant d'éventuelles réductions visant à aligner davantage l'offre sur une demande anémique.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Prix de référence des six bois d'œuvre et panneaux de résineux de Madison's : Moyennes mensuelles

Madison's TOP SIX Benchmark Dimension Softwood Lumber and Panel Prices October 20, 2023









































Prices are US Dollars per 1,000 fbm Last Previous Change Month Change Year Change (net FOB sawmill) unless noted * Week Week $ % Ago $ % Ago $ % WSPF KD 2x4 R/L #2&Btr 374 382 -8 -2 % 413 -39 -9 % 445 -71 -16 % SYP East KD 2x4 R/L #2&Btr 455 480 -25 -5 % 515 -60 -12 % 495 -40 -8 % ESPF KD 2x4 R/L #2&Btr 480 485 -5 -1 % 515 -35 -7 % 565 -85 -15 % WSPF KD 2x4 PET Stud 334 344 -10 -3 % 394 -60 -15 % 320 +14 4 % Douglas Fir Green R/L 2x4 350 360 -10 -3 % 406 -56 -14 % 350 0 0 % CSPlywood Toronto 3/8" *(CDN$/msf) 619 595 +24 4 % 614 +5 1 % 688 -69 -10 % www.madisonsreport.com • [email protected] • 604 319-2266 • Madison's Lumber Reporter

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Le Bureau du recensement des États-Unis et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 25 octobre des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché immobilier car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Après une correction à la baisse le mois dernier, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis ont poursuivi leur hausse générale de l'année dernière, augmentant de plus de +12 %, à 759 000 unités en septembre 2023, contre 676 000 en août. C'est en hausse de +40% par rapport à septembre 2022 où il était de 567 000 unités.

Au rythme des ventes d'août, il faudrait près de 6,9 mois en moyenne pour écouler l'offre de maisons neuves sur le marché. À la fin du mois dernier, il y avait un nombre stable de 435 000 nouveaux logements sur le marché. Les maisons en construction représentaient 46 % du stock, celles qui n'étaient pas encore commencées représentant 15 %.

Le prix de vente médian d'une maison neuve en septembre a chuté à 418 800 $ US, contre 430 300 $ US en juillet et contre 477 700 $ il y a un an.

Quant à ces prix du bois d'œuvre, comparativement à la même semaine de l'année dernière, où il était de 445 $ US mfbm, le prix de l'épinette occidentale-pin-sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 20 octobre 2023 était en baisse de -71 $. , soit -16%. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 595 $, le prix de cette semaine est en baisse de -221 $, soit -37 %.

