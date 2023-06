VANCOUVER, BC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les mises en chantier de logements aux États-Unis et les données sur les ventes de logements neufs pour mai 2023 montrent toutes deux un tournant par rapport au ralentissement de la mi-2022, lorsque les taux de prêt ont commencé à augmenter. Preuve que l'arriéré de maisons en construction diminue, les achèvements de logements se sont considérablement améliorés par rapport aux chiffres très élevés de l'année dernière.

Miise à jour des données sur les prix du bois d'œuvre résineux de Madison et le marché de l'habitation aux États-Unis Tweet this Madison's Western S-P-F KD 2x4 #2&Btr Lumber Price: 2021 - June 2023 & Madison's Lumber Prices Index and US Housing Starts (Groupe CNW/Madison's Lumber Reporter)

Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis pour mai 2023 a bondi de +22% par rapport au mois précédent, à 1,631 million d'unités, par rapport aux 1,340 million d'unités signalées pour avril, et a augmenté de +6% par rapport au taux de mai 2022 de 1,543 million d'unités .

Indicateur de la croissance de l'activité de construction à venir, les permis de construire ont également augmenté, en hausse de plus de +5%, à 1,491 million d'unités contre 1,417 million en avril. C'est -13% en dessous du taux de mai 2022 de 1,708 million. Ces permis deviendront éventuellement des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Toujours à un niveau très élevé par rapport à l'historique, les livraisons de logements ont progressé de +9,5% par rapport à avril, s'élevant à un rythme annuel estimé à 1,518 million de logements. Les unités en construction sont également restées élevées par rapport aux moyennes historiques, à 1,689 million d'unités. Parmi celles-ci, 695 000 étaient des maisons unifamiliales, contre 699 000 en avril.

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en mai, la plus grande part du marché et la méthode de construction qui utilise le plus de bois, ont également bondi de manière fulgurante, en hausse de près de + 19% à un taux de 997 000 unités par rapport aux 841 000 unités d'avril. Les autorisations unifamiliales s'élevaient à 897 000 unités, soit près de + 5 % au-dessus du chiffre d'avril de 856 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction en juillet.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 23 juin 2023, le prix du bois d'œuvre résineux de référence Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 406 $ US mfbm, ce qui est en hausse de + 16 $, ou + 4 % , par rapport à la semaine précédente où il était de 390 $, a déclaré le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est en hausse de + 49 $, ou + 14 %, par rapport au mois dernier où il était de 358 $.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Alors que le mois de juin passait à mi-parcours et que des questions tournaient autour de l'offre globale compte tenu des incendies de forêt en cours, la demande était forte pour le bois, les colombages et les panneaux. D'autres préoccupations comprenaient les récentes réductions et ajustements de la production, ainsi que les fermetures estivales à venir dans l'Est du Canada, a expliqué Madison's Lumber Reporter. La demande de produits S-P-F occidentaux a finalement bondi par les négociants aux États-Unis.

De nombreux acheteurs ont été pris au dépourvu avec leur inventaire, ce qui a entraîné une vague de couvertures courtes qui a alimenté ce récent rallye. L'offre des scieries est devenue plus mince et les stocks qui étaient jusqu'alors largement disponibles pour une expédition rapide via le réseau de distribution ont disparu avec empressement. Les scieries WSPF aux États-Unis ont profité de cette ruée vers la demande et ont prolongé leurs dossiers de commandes jusqu'à la mi-juillet ou la fin-juillet.

Pendant ce temps, pour la deuxième semaine consécutive, les fournisseurs de bois S-P-F de l'Ouest au Canada ont fait preuve d'un optimisme débridé dans un marché en hausse. Il y avait une perception croissante parmi les acheteurs que quiconque ne couvrirait pas au moins les besoins à court terme serait probablement absent, car le marché semblait entrer dans une reprise durable. Les listes des scieries étaient sensiblement épuisées à la mi-juin et les dossiers de commandes des scieries étaient au début ou à la mi-juillet.

Prix de référence des six bois d'œuvre et panneaux de résineux de Madison's : Moyennes mensuelles























Madison's TOP SIX Benchmark





Dimension Softwood Lumber and Panel Prices





June 23, 2023









































Prices are US Dollars per 1,000 fbm This Previous Change Month Change Year Change (net FOB sawmill) unless noted * Week Week $ % Ago $ % Ago $ % WSPF KD 2x4 R/L #2&Btr 406 390 +16 4 % 358 +48 13 % 535 -129 -24 % SYP East KD 2x4 R/L #2&Btr 400 410 -10 -2 % 499 -99 -20 % 655 -255 -39 % ESPF KD 2x4 R/L #2&Btr 520 480 +40 8 % 446 +74 17 % 675 -155 -23 % WSPF KD 2x4 PET Stud 422 392 +30 8 % 355 +67 19 % 595 -173 -29 % Douglas Fir Green R/L 2x4 450 425 +25 6 % 380 +70 18 % 475 -25 -5 % CSPlywood Toronto 3/8" *(CDN$/msf) 640 625 +15 2 % 631 +9 1 % 768 -128 -17 % www.madisonsreport.com • [email protected] • 604 319-2266 • Madison's Lumber Reporter

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Le Bureau américain du recensement et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 27 juin des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché du logement car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Après avoir ralenti pendant environ un an depuis que les taux de prêt ont commencé à augmenter, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis ont fortement bondi en mai, à 763 000 unités, soit une hausse de plus de + 12 % par rapport aux 680 000 d'avril et une augmentation de + 20 % par rapport à à mai 2022 alors qu'il était de 636 000 unités.

Au rythme des ventes en mai, il faudrait 6,7 mois pour écouler l'offre de maisons neuves sur le marché, ce qui est juste un peu supérieur à la moyenne historique.

Corrigé à la baisse après une récente flambée, le prix de vente médian d'une maison neuve en mai a chuté de près de -15 %, à 416 300 $ US, contre 487 300 $ US en avril, et est en baisse de -7,6 % par rapport à il y a un an.

Quant à ces prix du bois, par rapport à la même semaine l'an dernier, alors qu'il était de 535 $ US mfbm, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 23 juin 2023 était en baisse de -129 $ , soit -24 %. Comparé à il y a deux ans, où il était de 1 040 $, le prix de cette semaine est en baisse de -642 $, soit -61 %.

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/pellets/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/products/bc-coastal-logs/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Canadian Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/sawmill-directory/

Madison's Sawmill Curtailment Lookout: https://madisonsreport.com/products/sawmill-lookout/

Madison's North America Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/sawmill-directory/

Madison's Sawmill Curtailment Lookout: https://madisonsreport.com/products/sawmill-lookout/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Renseignements: Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266