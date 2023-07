VANCOUVER, BC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Les mises en chantier aux États-Unis ont fortement corrigé à la baisse en juin 2023, démontrant encore la faiblesse de cet important indicateur économique. Cependant, la stabilité du marché immobilier semble revenir, car les mises en chantier et les ventes de maisons neuves sont à un meilleur équilibre par rapport à la volatilité des deux années précédentes. La dynamique de la demande de logements semble se maintenir assez vigoureusement, notamment en ce qui concerne la demande de logements existants.

Après un grand bond le mois précédent, le nombre total de mises en chantier aux États-Unis a chuté de -8 % en juin, à 1,434 million d'unités, par rapport aux 1,559 million d'unités révisées à la baisse signalées pour mai 2023, et étaient en baisse de -8 % par rapport à juin 2022. taux de 1,561 millions d'unités.

Indicateur de l'activité de construction à venir, les permis de construire ont également chuté, en baisse de près de -4%, à 1,440 million d'unités contre 1,496 million en mai. C'est -15% en dessous du taux de juin 2022 de 1,701 million. Ces permis deviendront éventuellement des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Pendant ce temps, l'indice des prix du bois de Madison's pour la semaine se terminant le 21 juillet 2023 était de 498 $ US mfbm. Il s'agit d'une hausse de +0,8 %, ou +4 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 494 $ US.

Toujours très élevées par rapport à l'historique, les livraisons de logements ont chuté de plus de -3% par rapport au mois de mai, à un rythme annuel estimé à 1,468 million de logements. Les unités en construction sont également restées élevées par rapport aux moyennes historiques, à 1,682 million d'unités. Parmi celles-ci, 688 000 étaient des maisons unifamiliales, contre 694 000 en mai.

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en juin, la plus grande part du marché et la méthode de construction qui utilise le plus de bois, ont également chuté, en baisse de -7% à un taux de 935 000 unités par rapport aux 1 005 000 unités révisées à la hausse en mai. Les autorisations unifamiliales s'élevaient à 922 000 unités, soit plus de -2 % en dessous du chiffre révisé à la hausse de mai de 907 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction en juillet.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 21 juillet 2023, le prix du bois d'œuvre résineux de référence Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 458 $ US mfbm, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente, a déclaré l'hebdomadaire Bulletin du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est en hausse de + 68 $, ou + 17 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 390 $.

Selon les négociants aux États-Unis, une demande soutenue a alimenté des plats à emporter durables de produits S-P-F occidentaux. Même si les délais de livraison s'étiraient jusqu'à la mi-août et au-delà, les acheteurs n'avaient d'autre choix que de s'engager car les utilisateurs finaux avaient soif de matériel pour alimenter les chantiers occupés. Avec des prix en hausse sur les largeurs de pain et de beurre de qualité standard et les garnitures de goujons, l'adage d'un joueur expérimenté selon lequel «les meilleures offres étaient celles déjà faites» n'a jamais sonné plus vrai. L'approvisionnement futur était un sujet de conversation constant, l'activité des incendies de forêt dans le nord-ouest du Pacifique faisant toujours rage dans de nombreuses régions. Le feu plat dans le sud de l'Oregon a brûlé plus de 5 500 acres sur un terrain escarpé et éloigné.

La demande de S-P-F de l'Ouest a continué de progresser à un rythme soutenu au Canada, compte tenu de la période de l'année. Les températures torrides partout n'ont pas gêné les affaires animées, car les acheteurs sont revenus fréquemment au puits pour couvrir les besoins à court terme. Les plus grands producteurs nationaux ont maintenu des fichiers de commandes de trois à quatre semaines pour la plupart des articles, tandis que de nombreux fournisseurs régionaux ont montré une disponibilité rapide sur la largeur impaire - qui a été rapidement prise dans la plupart des cas.

Le Bureau américain du recensement et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 26 juillet des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché du logement car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Se rapprochant de plus de stabilité après la volatilité des deux dernières années, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis se sont considérablement corrigées en juin, à 697 000 unités, soit -2,5 % de moins que les 715 000 très révisés à la baisse de mai, mais en hausse de presque +24% par rapport à juin 2022 où il était de 563 000 unités.

Au rythme des ventes en juin, il faudrait 7,4 mois pour écouler l'offre de maisons neuves sur le marché, contre 6,7 en mai. Il y avait 432 000 nouvelles maisons sur le marché à la fin du mois dernier, contre 429 000 en mai. Les maisons en construction représentent 60 % du stock, celles qui restent à démarrer représentent 23 %.

Le prix de vente médian d'une maison neuve en juin était presque stable, à 415 400 $ US, contre 416 300 $ US en mai, et est en baisse de -4 % par rapport à il y a un an.

Quant à ces prix du bois, par rapport à la même semaine l'an dernier, alors qu'il était de 664 $ US mfbm, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 21 juillet 2023 était en baisse de - 206 $ , soit -31 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 555 $, le prix de cette semaine est en baisse de -97 $, soit -17 %.

