VANCOUVER, BC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Après avoir atteint des sommets insoutenables lors des perturbations sociales de ces deux dernières années, les mises en chantier aux États-Unis ont continué à baisser en août 2023. Les permis d'autorisation de construction de nouveaux logements ont toutefois augmenté. La demande de nouvelles constructions a été stimulée par une pénurie aiguë et persistante de logements anciens sur le marché. Les agents immobiliers estiment que les taux de mises en chantier et d'achèvement doivent se situer entre 1,5 million et 1,6 million d'unités par mois pour combler cet écart de stocks. Les acteurs du secteur de la construction et les prêteurs financiers s'attendent à ce que les mises en chantier de constructions unifamiliales puissent rebondir dans les mois à venir, si les constructeurs parviennent à conserver leur main-d'œuvre qualifiée.

Après avoir atteint des sommets réels au cours des deux années précédentes, le total des mises en chantier d'habitations en août aux États-Unis a chuté de -11 % par rapport au mois précédent, à 1,283 million d'unités, par rapport aux 1,447 millions d'unités signalées pour juillet 2023, et en baisse de -15 % par rapport au mois précédent. le tarif d'août 2022 de 1,505 million d'unités.

Les permis de construire, en tant qu'indicateur de l'activité de construction à venir, ont poursuivi leur récente tendance à la hausse, augmentant de près de +7%, à 1,543 million d'unités, par rapport au taux de juillet de 1,443 million. C'est -3% en dessous du taux d'août 2022 de 1,586 million. Ces permis finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Pendant ce temps, l'indice des prix du bois de Madison's pour la semaine se terminant le 22 septembre 2023 était de 448 $ US mfbm. Il s'agit d'une baisse de -1 %, soit -4 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 452 $ US.

Commençant à se normaliser après des sommets inhabituels, les achèvements de logements ont augmenté de plus de +5 % par rapport à juillet, pour atteindre un taux annuel estimé de 1,406 million de logements. Les unités en construction sont restées élevées par rapport aux moyennes historiques, à 1,688 million d'unités. Parmi celles-ci, 676 000 étaient des maisons unifamiliales.

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en août, la plus grande part du marché et le mode de construction qui utilise le plus de bois, ont légèrement diminué, en baisse de -4 %, à un taux de 941 000 unités, par rapport aux 983 000 unités de juillet. Les autorisations de logements unifamiliaux se sont élevées à 949 000 unités, soit +2% au-dessus du chiffre de 930 000 unités de juillet. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données constituent donc un indicateur de l'activité de construction en juillet.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 22 septembre 2023, le prix du produit de référence en matière de bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 416 $ US mfbm, soit une hausse de +6 $, ou +1 %. , par rapport à la semaine précédente où il était de 410 $, indique le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est presque stable par rapport à il y a un mois, où il était de 417 $.

Aux États-Unis, les négociants tenaces de bois d'œuvre de dimension S-P-F occidentale ont trouvé des poches d'activité acceptables malgré le ton prudent des acheteurs. Les scieries ont continué à travailler dans une fourchette de prix étroite, refusant les clients qui demandaient des rabais importants. Les nouvelles positives en matière de permis de construire ont donné confiance aux producteurs de bois massif quant aux affaires potentielles à venir. Les joueurs ont pensé que c'était le bon moment pour que les utilisateurs finaux couvrent leurs besoins jusqu'en octobre et peut-être même en novembre.

À l'aube de l'automne, les fournisseurs canadiens de bois d'œuvre de l'Ouest S-P-F ont décrit un marché confus. Les acheteurs ont continué à s'appuyer sur les achats juste à temps, tandis que des fournisseurs secondaires flexibles et un pipeline de transport fluide les ont encouragés à s'en tenir à cette stratégie.

Les acteurs de l'industrie ont mis en garde leurs responsables contre le fait de rester sur des stocks maigres alors que le temps froid et les perturbations potentielles de l'approvisionnement et de la logistique se profilent. Pour leur part, les scieries canadiennes ont signalé un mélange de prix et de disponibilité, plusieurs articles de qualité standard affichant une certaine faiblesse tandis que les prix du n° 3/utilitaire se sont raffermis. Les dossiers de commande chez les producteurs allaient de la rapidité à deux semaines, en fonction de la scierie et de l'article.

WSPF KD 2x4 R/L #2&Btr 416 410 +6 1 % 417 -1 0 % 520 -104 -20 % SYP East KD 2x4 R/L #2&Btr 535 515 +20 4 % 422 +113 27 % 620 -85 -14 % ESPF KD 2x4 R/L #2&Btr 510 525 -15 -3 % 526 -16 -3 % 630 -120 -19 % WSPF KD 2x4 PET Stud 400 397 +3 1 % 430 -30 -7 % 420 -20 -5 % Douglas Fir Green R/L 2x4 355 465 -110 -24 % 485 -130 -27 % 330 +25 8 % CSPlywood Toronto 3/8" *(CDN$/msf) 613 609 +4 1 % 708 -95 -13 % 737 -124 -17 % www.madisonsreport.com • [email protected] • 604 319-2266 • Madison's Lumber Reporter

Le Bureau du recensement des États-Unis et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 26 septembre des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché immobilier car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Suivant une tendance légèrement à la hausse après de fortes baisses l'année dernière, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis ont chuté de 9 %, à 675 000 unités en août 2023, contre 739 000 en juillet. C'est en hausse de +6% par rapport à août 2022 où il était de 638 000 unités.

Au rythme des ventes du mois d'août, il faudrait 7,8 mois assez longs pour liquider l'offre de maisons neuves sur le marché. À la fin du mois dernier, il y avait un nombre stable de 436 000 nouveaux logements sur le marché. Les maisons en construction représentaient 44 % du stock, celles qui n'étaient pas encore commencées représentant 17 %.

Le prix de vente médian d'une maison neuve en août était presque stable, à 430 300 $ US, contre 436 600 $ US en juillet et contre 440 300 $ il y a un an.

Quant à ces prix du bois d'œuvre, comparativement à la même semaine de l'année dernière, où il était de 520 $ US mfbm, le prix de l'épinette occidentale-pin-sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 22 septembre 2023 était en baisse de -104 $, soit -20%. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 480 $, le prix de cette semaine est en baisse de -64 $, soit -13 %.

