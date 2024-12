QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a publié aujourd'hui le rapport sur la quatrième période de conformité du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (SPEDE) couvrant les années 2021 à 2023.

Une période de conformité correspond à une durée déterminée durant laquelle les entreprises assujetties doivent couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en remettant au gouvernement un nombre de droits d'émission équivalent aux tonnes d'émissions qu'elles ont générées. Au Québec, pour la période 2021-2023, 134 des 135 grands émetteurs et distributeurs de carburants et de combustibles soumis à ces obligations ont respecté les exigences en remettant les droits d'émission requis. En tout, ils ont remis 176,5 millions de droits d'émission, chacun correspondant à une tonne de GES (en équivalent CO 2 ). Ces droits couvrent 99,99 % de l'obligation totale pour cette période. Une seule entreprise, actuellement sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, n'a pas pu remettre les droits requis.

En Californie, le partenaire du Québec dans le marché régional du carbone de la Western Climate Initiative, un taux de conformité de 100 % a été atteint.

Ce taux de conformité presque parfait illustre l'engagement des émetteurs visés, qui ont soit :

réduit leurs émissions de GES;

acquis des droits d'émission lors des ventes aux enchères gouvernementales;

ou acheté des droits d'émission auprès d'une autre entreprise.

Ces résultats exemplaires témoignent de la rigueur et de la participation active des entreprises québécoises et californiennes dans l'atteinte des objectifs climatiques fixés par leur gouvernement respectif.

Pour consulter le rapport ou en savoir plus sur la couverture des émissions, visitez le site https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Couverture.htm.

