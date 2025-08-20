QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ - Une vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre se tiendra aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tiendra cette vente conjointement avec le California Air Resources Board (CARB).

La vente aux enchères se déroulera de 13 h à 16 h HE. Au total, 51 883 970 unités de millésime présent et 6 847 750 unités de millésime futur (2028) seront mises en vente à un prix minimal de 35,84 CAD (25,87 USD). Les enchérisseurs du Québec et de la Californie auront la possibilité d'acheter des unités d'émission pour atteindre les objectifs environnementaux qui leur ont été fixés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre respectifs.

Les résultats, soit le nombre d'unités d'émission vendues et leur prix final, de même que l'identité des enchérisseurs qui se sont inscrits à la vente aux enchères, seront publiés le 27 août 2025 sur le site Web du Ministère.

L'avis de vente aux enchères no 44 du 20 août 2025 est disponible à l'adresse : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.

