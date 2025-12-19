Le Québec et la Californie tiendront une vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre le 18 février 2026 English
QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et le California Air Resources Board (CARB) annoncent la tenue d'une vente aux enchères conjointe le 18 février prochain.
La publication de l'avis de vente aux enchères, qui détaille le nombre d'unités d'émission mises en vente, les prix minimaux ainsi que les modalités d'inscription, marque le début de la période d'inscription. Cette dernière prendra fin le 20 janvier 2026.
L'avis de vente aux enchères no 46 du 18 février 2026 est disponible dans le site Web du MELCCFP au www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.
