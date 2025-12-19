QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et le California Air Resources Board (CARB) annoncent la tenue d'une vente aux enchères conjointe le 18 février prochain.

La publication de l'avis de vente aux enchères, qui détaille le nombre d'unités d'émission mises en vente, les prix minimaux ainsi que les modalités d'inscription, marque le début de la période d'inscription. Cette dernière prendra fin le 20 janvier 2026.

