Un rapport de la Federal Reserve Bank de New York publié cette semaine a révélé que le ménage médian s'attend à augmenter ses dépenses de + 3,7% au cours des douze prochains mois, les perspectives les plus optimistes depuis 2016. Les prix médians de cotation ont augmenté de + 13% par rapport à l'année dernière, marquant la 18e semaine consécutive de croissance des prix à deux chiffres .

Les ventes de bois d'œuvre résineux inhabituellement fortes pour la saison ont persisté au cours de la dernière semaine de vente complète de 2020, les prix de pratiquement tous les produits ayant de nouveau progressé. Pour la semaine se terminant le 18 décembre 2020, le prix de l'article de référence du bois d'oeuvre Western S-P-F KD 2x4 # 2 & Btr a encore augmenté de + 130 $, soit + 17%, au cours de la semaine précédente, pour atteindre 874 $ US mfbm, a déclaré Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est de + 278 $, soit + 47%, de plus qu'il y a un mois.

Les États-Unis achètent environ 65% de la production canadienne de bois d'œuvre, principalement pour la charpente de maisons, tandis que les acheteurs canadiens en représentent environ 10% et ceux du Japon 6%.

Mises en chantier aux États-Unis et prix de référence du bois d'oeuvre résineux: 2018 - 2020

* Madison's Lumber Prices, hebdomadaire, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois d'œuvre des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

28 décembre, 2020 "La demande de logements est forte à partir de 2021, mais l'année à venir verra des défis d'abordabilité du logement, car les stocks restent bas et les coûts de construction augmentent. Les décideurs politiques devraient éviter d'augmenter les coûts réglementaires associés à l'aménagement du territoire et à la construction résidentielle." -- US National Association of Home Builders Chair Chuck Fowke

Ventes de maisons neuves aux États-Unis et prix de référence du bois d'oeuvre résineux: 2018 - 2020

Les ventes de nouvelles maisons unifamiliales en novembre 2020 étaient à un taux annuel désaisonnalisé de 841000, selon des estimations publiées conjointement mardi par le US Census Bureau et le Department of Housing and Urban Development. C'est + 11% en dessous du taux révisé d'octobre de 945000 mais c'est + 21% au-dessus de l'estimation de novembre 2019 de 696000. L'estimation désaisonnalisée des maisons neuves à vendre à la fin novembre était de 286000. Cela représente un approvisionnement de 4,1 mois au rythme de vente actuel. Le prix de vente médian des maisons neuves vendues en novembre 2020 était de 335300 $ US.

"Les acheteurs américains de produits de bois d'œuvre résineux S-P-F de l'Ouest ont continué de se démener pour trouver des matériaux limités. Alors même que l'activité ralentissait sur une grande partie du continent à l'approche des vacances, la demande était anormalement forte en raison d'un manque persistant d'offre et de stocks épuisés. Les producteurs de bois d'œuvre de l'Ouest S-P-F au Canada ont augmenté les prix du pain et du beurre d'un autre + 90 $ à + 162 $. Les ventes ne se sont intensifiées que lorsque les acheteurs canadiens ont nettoyé chaque bâton de bois avant que le bois au comptant puisse atteindre le marché américain affamé." -- Madison's Lumber Reporter

Prix de référence des grossistes en bois d'œuvre résineux et panneaux: décembre 2020

Afin d'être en bonne position pour la déclaration fiscale, les scieries veulent vider leurs cours de produits manufacturés en bois avant la fin de l'année. Ils veulent aussi que leurs parcs à grumes soient empilés le plus possible. Parce que la demande a été si constante, ce qui est très inhabituel en décembre, les fournisseurs de bois ont indiqué des ventes de bois jusqu'en janvier 2021. Ceci avec l'augmentation des prix qui l'accompagne, bien sûr. Les clients, bien que réticents, ne peuvent rien faire d'autre qu'accepter les listes de prix plus élevées car aucun n'a stocké de stock et il continue à y avoir une ruée vers de vrais projets de construction à servir.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels de décembre 2020 du bois d'oeuvre résineux 2x4 par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et par rapport aux creux récents de septembre 2015:



2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs, and to Recent Lows







2014 to 2020





madisonsreport.com US$ per thousand board feet Current:

12/18/2020 Recent High:

June 2018 %

Change All Time High

(Previous or Current) % Change:

Current vs.

All Time High Previous Low:

Sept 2015 %

Change























SYP East Side KD #2&Btr $ 680 $ 550 23.6% 3Q2005 $ 460 47.8% $ 311 ######























WSPF KD #2&Btr $ 874 $ 622 40.5% 2Q2004 $ 443 97.3% $ 249 ######























ESPF KD #2&Btr $ 920 $ 690 33.3% 2Q 2004 $ 529 73.9% $ 350 ######























Douglas fir Green $ 700 $ 590 18.6% 2Q 2004 $ 500 40.0% $ 302 ######























WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 666 $ 445 49.7% 2Q 2005 $ 445 49.7% $ 230 ######

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de la même semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction résidentiels américains et canadiens.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'œuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez les mises à jour des données sur les prix du bois d'œuvre directement sur votre bureau tous les vendredis matin:

