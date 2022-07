Marché de l'habitation aux États-Unis en juin et prix du bois d'œuvre résineux en juillet : 2022

Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis pour juin 2022 a chuté de -2 % à 1,559 million par rapport à mai, et a baissé de -6,3 % par rapport au taux de juin 2021 de 1,664 million. Les données de mai ont été révisées à la hausse à un taux de 1,591 million d'unités par rapport aux 1,549 million d'unités précédemment déclarées. Cependant, le total des mises en chantier depuis le début de l'année est en hausse de +6 % par rapport aux six premiers mois de 2021.

Pendant ce temps, les permis de construire étaient presque stables, en baisse de seulement -0,6% à 1,685 million par rapport au taux révisé de mai de 1,695 million. C'est +1,4% au-dessus du taux de mai 2021 de 1,661 million. Au cours des six premiers mois de l'année, il y a eu une augmentation de +3% des permis de construire par rapport à la même période en 2021.

L'arriéré de maisons approuvées pour la construction qui n'ont pas encore commencé a continué de battre des niveaux record de tous les temps. En effet, le nombre de maisons approuvées pour construction qui n'ont pas encore démarré a encore augmenté, cette fois de +1,1% à 285 000 unités. Le carnet de commandes de logements unifamiliaux a légèrement diminué, à 147 000 unités.

Ensemble, il y a un record de 1,680 million d'unités en construction, dont 824 000 maisons unifamiliales. C'est bien au-dessus du record historique de 1,628 million d'unités qui étaient en construction en 1973. Ceux-ci deviendront éventuellement des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux juillet et mises en chantier aux États-Unis juin : 2022

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en juin, première part du marché et mode de construction le plus consommateur de bois, ont chuté de -8,1% à un rythme de 982 000 unités. Les autorisations unifamiliales étaient à un taux de 967 000 unités, soit -8% en dessous du chiffre révisé de mai de 1,051 million d'unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction d'août.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Madison's Benchmark Top-Six Softwood Lumber and Panel Prices : Monthly Averages

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, qui ont légèrement augmenté, pour la semaine se terminant le 22 juillet 2022, le prix de l'article de référence du bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 684 $ US mfbm, a déclaré le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. C'est en hausse de + 20 $, ou + 3 % par rapport à la semaine précédente où il était de 664 $, et de + 59 $, ou + 25 %, par rapport à il y a un mois, où il était de 625 $.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Le Bureau américain du recensement et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 26 juillet des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché du logement car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Poursuivant les baisses observées pendant la majeure partie de cette année, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis ont de nouveau chuté en juin. Il y a eu 590 000 nouvelles maisons unifamiliales vendues le mois dernier, ce qui est en baisse de -8,1% par rapport au taux révisé de mai de 642 000 et est de -17,4% en dessous de juin 2021 où il était de 714 000.

Au rythme des ventes en juin, il faudrait 9,3 mois relativement élevés pour éliminer l'offre de maisons sur le marché.

Il y avait 457 000 logements neufs sur le marché en juin, soit une hausse de + 2,2 % par rapport à 447 000 en mai, et une énorme augmentation de + 24,3 % par rapport à 346 000 en juin 2021. Les maisons en construction représentaient 67 % de l'inventaire, les maisons à construire représentant environ 24 %.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux juillet et ventes de maisons neuves aux États-Unis juin : 2022

Le prix de vente médian a chuté de -9,5 % à 402 400 $ US, contre 444 500 $ US en mai. Le prix de juin est en hausse de +6,9 % par rapport à il y a un an, alors qu'il était de 374 700 $. Il est important de noter que les prix des maisons neuves aux États-Unis ont fortement augmenté tout au long de 2021 et la majeure partie de cette année à ce jour.

Par rapport à la même semaine l'an dernier, alors qu'il était de 500 $ US mfbm, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 22 juillet 2022 était en hausse de + 184 $, soit +37 %, a déclaré Madison's Lumber Reporter. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 590 $, le prix de cette semaine est en hausse de + 94 $, soit + 16 %.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux : juillet 2022

