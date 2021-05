Marché de l'habitation aux États-Unis en avril et prix du bois d'oeuvre en mai: 2021

Les prix du bois d'oeuvre ont encore augmenté pour la semaine se terminant le 14 mai, mais les volumes vendus ont été inférieurs, les clients ayant refusé de payer les prix plus élevés. Ceux qui avaient besoin de bois pour des projets en cours ou à des fins qui ne pouvaient être retardés, cherchaient uniquement les produits spécifiques dont ils avaient besoin et payaient quel que soit le prix demandé. Accepter la livraison le plus tôt possible était plus important pour eux que le prix. Cependant, les ventes réelles ont diminué parce que les acheteurs n'ont pas accepté la hausse des prix . Cela signifie-t-il que les prix du bois de construction en Amérique du Nord ont atteint le sommet? Peut-être.

Cela signifie-t-il que les prix vont commencer à baisser? Peut-être; mais il est plus probable que cela signifie que les prix se stabiliseront au moins pendant un certain temps jusqu'à ce que le bois toujours dans la chaîne d'approvisionnement que les clients attendent depuis plusieurs semaines arrive à destination. À l'heure actuelle, les scieries vendent du bois qui entrera en production à la fin de juin, avec des délais de livraison d'environ trois semaines plus tard.

Les prix du bois de Madison, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois par les constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS.

Le nombre de maisons neuves à vendre en avril était de 316 000, comparativement à 307 000 en mars. L'inventaire de maisons neuves à vendre s'est remis d'une forte baisse en mars. Au rythme actuel des ventes en avril, il faudrait 4,4 mois pour compenser l'offre de maisons sur le marché, contre 3,6 mois en mars.

Après avoir légèrement baissé le mois dernier, le prix de vente médian des maisons neuves vendues en avril 2021 a considérablement bondi, à 372400 USD, contre 330800 USD en mars 2021.

Les achats de maisons neuves représentent environ 10% du marché et sont calculés lors de la signature des contrats. Ils sont considérés comme un baromètre opportun du marché immobilier actuel.

Les augmentations de prix continues ont été purement et simplement rejetées par les clients, mais il y en avait suffisamment qui avaient absolument besoin d'acheter pour que les prix aient encore augmenté. Bien que sur des volumes de ventes plutôt faibles. Au cours de la semaine se terminant le 14 mai 2021, le prix de gros du produit de référence de bois d'œuvre résineux Western S-P-F KD 2x4 # 2 & Btr était de 1650 $ US mfbm, a déclaré Madison's Lumber Reporter. C'est une augmentation de + 90 $, ou + 5%, par rapport à la semaine précédente où il était de 1 550 $.

Par rapport au prix d'il y a un an, alors qu'il était de 360 $ US mfbm, pour la semaine se terminant le 14 mai 2021, le prix du Western S-P-F KD 2x4 a augmenté de + 1280 $, soit +356.

Au cours de la semaine se terminant le 14 mai 2021, les conversations sur le marché occidental du S-P-F entre les acteurs américains ont été largement dominées par l'activité des contrats à terme et l'hésitation d'achat qui en a résulté. Après avoir atteint des sommets vertigineux qui ont dépassé les liquidités d'un bon 200 $, vers la clôture des contrats à terme sur le bois d'oeuvre de mai sur le Chicago Mercantile Exchange, ils ont été corrigés à peu près aux niveaux de trésorerie.

Les producteurs de S-P-F de l'Ouest au Canada ont décrit une demande sensiblement plus faible, en particulier lundi et mardi. Les acheteurs se sont montrés extrêmement prudents après une activité déroutante du conseil des contrats à terme au début de la semaine, mais il y avait encore beaucoup de gens qui avaient besoin de bois, et certainement plus que suffisant pour maintenir la demande bien en avance sur l'offre.

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de la même semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction résidentiels américains et canadiens.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'œuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez les mises à jour des données sur les prix du bois d'œuvre directement sur votre bureau tous les vendredis matin:

Pour vous abonner, remplir un bon de commande ici: https://madisonsreport.com/subscribe/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-north-american-heating-wood-pellet-price-report/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/bc-coastal-log-prices/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Canadian Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/madisons-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Renseignements: Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266