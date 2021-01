TORONTO, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Le marché canadien des premiers appels publics à l'épargne (PAPE) a créé la surprise. Il a justement atteint une valeur de près de 5 G$ en 2020, malgré une baisse du nombre de nouvelles émissions par rapport aux années précédentes. Les résultats de 2020 représentent cinq fois la valeur des PAPE réalisés en 2019. Marqués par la pandémie de COVID-19 et minés par l'incertitude économique, les marchés financiers ont tout de même affiché une très grande vigueur.

Au dernier trimestre de 2020, de nouvelles émissions, pour un produit total de 1,3 G$, ont été réalisées; ce qui représente une augmentation de 1 G$ par rapport au dernier trimestre de 2019.

« Les marchés financiers canadiens ont été très solides en 2020 et les introductions en bourse ont dépassé tout ce que nous avons vu ces dernières années, avec de nombreuses émissions importantes et réussies dans diverses industries, mais il faut noter que la technologie et les sciences de la vie demeurent en tête », affirme Geoff Leverton, leader national, Marchés des capitaux et Services Conseils en comptabilité de PwC Canada. « Alors que l'économie subit les impacts de la COVID-19 et que les entreprises tentent de gérer le poids de ces impacts sur leurs opérations, il est surprenant de voir le marché des PAPE si solide. »

Les cinq émissions les plus importantes ont été GFL Environmental Inc., suivi de Nuvei Corporation, AbCellera Biologics Inc., Repare Therapeutics Inc. et Fusion Pharmaceuticals Inc., pour un produit total de 4,2 G $.

« Les trois émissions les plus importantes étant de trois secteurs différents, je crois qu'il s'agit d'une preuve de la diversité du marché canadien. Les PAPE effectués en 2020 sauront-ils donner le ton pour 2021? Je crois que l'intérêt pour les PAPE se poursuivra en 2021 étant donné le niveau d'activité, les prix et l'évaluation post-PAPE. Nous avons de nombreuses discussions sur l'introduction en bourse et la préparation pour répondre aux opportunités du marché est essentielle », ajoute Geoff Leverton.

« Le marché canadien des PAPE ainsi que celui du Québec ont été plongés, pour la majeure partie de 2020, dans une période d'incertitude. La résilience des entreprises québécoises a, une fois de plus, permis à ces dernières de réfléchir aux façons de se réinventer pour transformer cette crise en opportunité. En raison de tout ce qui s'est passé durant les sept derniers mois, la plupart des organisations qui réussissent aujourd'hui, quel que soit leur secteur, sont celles qui ont su se « technologiser ». Et c'est une tendance qui est là pour rester : les meilleures entreprises du futur seront celles qui placent la technologie au cœur de leur stratégie. Nombre d'entre elles, notamment dans des secteurs comme ceux des technologies, des sciences de la vie, de la santé numérique, du commerce électronique, de la logistique ou des médias, ont connu une croissance sans précédent au cours des derniers mois. Quelques-unes d'entre elles envisagent maintenant de faire un PAPE comme stratégie pour réunir du capital afin d'accélérer leur croissance », conclut Andrew Popliger, associé et leader national, Technologies chez PwC Canada.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Dans nos bureaux répartis partout au pays, plus de 7 000 associés et employés se consacrent à fournir des services de qualité en certification, en fiscalité, en conseils et en transactions. Nous sommes un réseau de cabinets présents dans 155 pays et comptant plus de 284 000 personnes qui s'emploient à fournir des services de grande qualité en certification, en conseils et en fiscalité. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte le plus pour vous, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2020 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC Management Services LP

Renseignements: Youann Blouin, Directeur, Relations publiques, Téléphone : 514 205-5433, Courriel : [email protected]; Pierre Campeau, Premier directeur, Relations publiques, Téléphone : 647 466-4069, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.pwc.com/ca