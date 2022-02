Marc Tanguay en tournée dans le Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de LaFontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'innovation et science ainsi que d'énergie et de ressources naturelles, M. Marc Tanguay, effectuera une tournée dans le Bas-Saint-Laurent du 21 au 25 février prochain.

M. Tanguay profitera de sa visite dans la région pour échanger avec des acteurs du milieu des enjeux qui les préoccupent. Il sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

« Comme partout au Québec, les entreprises du Bas-Saint-Laurent font face à d'importants défis de pénurie de main d'œuvre et de développement régional. Je suis impatient d'aller échanger avec les gens qui font vivre cette belle région et entendre leurs propositions face à leurs enjeux. »

-Marc Tanguay, député de LaFontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière de d'économie, de PME, d'innovation et de science et d'énergie et ressources naturelles

