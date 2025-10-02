Marc Tanguay en croisade pour sauver l'urgence de Pohénégamook

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marc Tanguay, dénonce l'incertitude concernant le maintien des services d'urgence au CLSC de Pohénégamook, qui sont menacés par les compressions budgétaires annoncées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Entouré d'un groupe de citoyens de Pohénégamook qui se sont déplacés à l'Assemblée nationale, le député libéral de LaFontaine a rappelé que la réduction des heures d'urgence viendrait fragiliser encore davantage une région déjà éprouvée par la pénurie de main-d'œuvre et le vieillissement de la population.

La population est inquiète et, malgré une importante mobilisation citoyenne, elle craint de perdre cet important service de soins de proximité, alors que le CISSS refuse toujours de confirmer le maintien des heures d'urgence. La réduction de celles-ci obligerait les patients à se déplacer vers des centres plus éloignés, avec des délais accrus et des risques plus importants pour les personnes vulnérables.

« Les gens de Pohénégamook sont venus jusqu'ici, aujourd'hui, pour implorer le gouvernement caquiste de ne pas les abandonner, comme il a pris la mauvaise habitude de le faire dans plusieurs régions du Québec. Le CLSC de Pohénégamook est reconnu pour la qualité de ses services d'urgence. Les services, ils sont là, ils existent déjà. Pourquoi vouloir mettre en péril des soins de proximité déjà existants et transformer cette région en véritable désert de soins? »

-Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de LaFontaine

