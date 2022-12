MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, a reçu son insigne de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie d'investiture qui a eu lieu à Ottawa le 14 décembre, en présence de Son Excellence la très honorable Mary Simons, gouverneure générale du Canada, et de son conjoint, M. Whit Fraser. M. Parent a été officiellement nommé à l'Ordre du Canada en novembre 2020 pour ses accomplissements exceptionnels, son dévouement envers la collectivité et ses services rendus à la nation.

« Être nommé membre de l'Ordre du Canada est un honneur exceptionnel, a déclaré M. Parent. Je porterai l'insigne de l'Ordre avec beaucoup de fierté et en reconnaissance de tous ceux, à CAE, au sein de l'industrie aérospatiale et des organismes caritatifs avec lesquels j'ai travaillé, qui m'ont donné de l'énergie et motivé à chaque étape. »

M. Parent cumule plus de 35 ans d'expérience dans le secteur aéronautique. Depuis qu'il s'est joint à CAE en 2005, il a mené la croissance de CAE au-delà de la fabrication de produits de simulation pour fournir des solutions, des services et des technologies qui améliorent les performances humaines, tout en cherchant des façons innovatrices de contribuer pour le Canada. Sous sa direction, CAE est devenue un symbole canadien d'excellence à l'échelle mondiale en devenant le plus important fournisseur de services de formation pour l'aviation civile dans le monde et l'un des chefs de file mondial en matière de solutions de formation et de soutien aux missions pour les secteurs des forces de défense et sécurité et de la santé, avec pour objectif principal de préparer les gens pour les moments qui comptent.

Tout en élaborant des technologies qui permettent d'accélérer le développement et l'adoption en toute sécurité d'innovations révolutionnaires, M. Parent a conduit CAE à la carboneutralité en 2020, première entreprise aéronautique du Canada à atteindre cet objectif.

Tourné vers le futur, M. Parent dirige CAE vers des innovations qui changeront le monde et qui rendront l'avenir de l'industrie aérospatiale encore plus efficace, écologique et sécuritaire que jamais.

Au fil des ans, M. Parent a reçu de nombreuses distinctions et récompenses, notamment le titre « Leader de l'année de l'industrie » décerné par Living Legends of Aviation, l'intronisation au Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec et le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec en 2022. Lisez la biographie complète de Marc Parent ici.

Téléchargez une photo de Marc Parent lors de la cérémonie d'investiture ici.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions de notre pays. Présenté par le gouverneur général, l'Ordre honore les personnes dont les services façonnent notre société, dont les innovations enflamment notre imagination et dont la compassion unit nos communautés.

Près de 7 500 personnes issues de tous les secteurs de la société ont été investies au sein de l'Ordre du Canada. Leurs contributions sont variées, mais elles ont toutes enrichi la vie des autres et ont pris à cœur la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). Le remarquable insigne en émail blanc à six pointes qu'elles portent symbolise notre héritage nordique et notre diversité, car il n'y a pas deux flocons de neige identiques.

Les nominations sont faites par le gouverneur général sur la recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour de plus amples renseignements sur l'Ordre du Canada ou pour proposer une candidature, visitez le site https://www.gg.ca/fr/distinctions.

