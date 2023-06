TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - O3 Mining

VAL-D'OR, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX:OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a tenu, mardi, une rencontre de voisinage à la Maison du Citoyen de Dubuisson. Les résidents du secteur étaient conviés à venir s'informer et échanger sur :

le stade d'avancement des projets Marban Alliance et Horizon;

et Horizon; les travaux prévus dans les semaines à venir;

l'évaluation environnementale et sociale de Marban Alliance ;

; le programme d'exploration responsable de la Société;

les relations avec les communautés d'accueil;

les opportunités actuelles d'emplois.

Related Documents View PDF Télécharger le communiqué de presse (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

Marban Alliance : Un site internet dédié aux communautés

Les résidents du voisinage ont pu consulter les nouveaux outils à leur disposition pour s'informer et communiquer avec les représentant.es de Minière O3. Marban Alliance a lancé un site internet informatif dédié aux communautés et aux parties prenantes rassemblant une panoplie de renseignements tels que :

un calendrier des activités à venir sur le terrain;

le calendrier du projet;

les étapes des processus de l'évaluation environnementale et sociale;

une section consacrée aux études environnementales de référence et autres;

Le site internet communautaire est : marban-alliance.com

Le Programme de contributions communautaires dévoilé

Ce fut aussi l'occasion pour l'entreprise de dévoiler son programme de contributions communautaires qui détaille les axes d'intervention privilégiés pour soutenir le développement social et économique de la région. Sa nouvelle politique de résolutions de demandes et de signalements a aussi été présentée. Ces deux mécanismes sont mis à la disposition des communautés d'accueil pour favoriser une meilleure cohabitation entre le voisinage et Minière O3.

Des nouvelles activités de consultation dès l'automne 2023

Un calendrier de démarche participative a été proposé. À cet effet, la Société prévoit trois rencontres à l'automne 2023 : un retour sur les travaux estivaux, un atelier de travail sur la déviation potentielle du cours d'eau Keriens et le maintien de la valeur des maisons avoisinantes. Le projet Marban Alliance étant évolutif, selon les études d'optimisation, des contributions du public et des évaluations environnementales, les informations seront mises à jour de façon régulière sur le site internet du projet Marban Alliance.

Pour Minière O3, la communication est essentielle pour bâtir une relation de confiance avec les résidents du secteur, mais également avec l'ensemble des parties prenantes et des communautés avoisinantes. L'entreprise espère que ces nouveaux outils et la proposition de démarche participative favoriseront le dialogue et la transparence.

La Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines, Myrzah Bello explique, « Nous avons la ferme conviction que le projet Marban Alliance peut s'intégrer de façon positive dans la région, et ce en travaillant ensemble avec les communautés d'accueil. Notre approche quant à la rencontre d'information et d'échanges a reçu un accueil favorable du voisinage, le temps alloué aux échanges personnalisés a été particulièrement apprécié. Nous réfléchissons à répéter l'expérience d'ici l'automne. »

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien de l'expertise et du succès d'une équipe de chefs de file de l'industrie alors qu'elle grandit pour devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (62 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse, ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations suivantes : la production annuelle prévue pour le projet Marban Alliance ; la durée de vie de la mine pour le projet Marban Alliance ; l'autorisation sociale d'exploitation de la société ; le calendrier et la capacité de la société à réaliser une étude de faisabilité pour le projet Marban Alliance, le cas échéant ; le calendrier et les résultats des études d'optimisation de la société ; et les travaux prévus, y compris les collectes de données sur le terrain. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage à Malartic H; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société de produire une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Malartic au T2 2023 (ou à tout autre moment); la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | Président, chef de la direction et administrateur, [email protected]; Myrzah Bello | Vice-présidente, Développement durable et Ressources Humaines, [email protected], Telephone: +1 (647) 526-3151