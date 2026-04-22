Le défi « Façonner l'avantage du Canada en matière de longévité » invitera les innovateurs à proposer des solutions visant à améliorer la santé, la résilience financière et les liens sociaux tout au long d'une vie plus longue.

Ce défi est une initiative de l'Institut de longévité de Manuvie, qui vise à promouvoir des solutions canadiennes pour une société où l'on vit plus longtemps.

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - Manuvie, en partenariat avec UpLink, l'initiative d'innovation de démarrage du Forum économique mondial et le centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau défi d'innovation intitulé Façonner l'avantage du Canada en matière de longévité, qui vise à favoriser la santé, la prospérité et l'épanouissement tout au long d'une vie à plusieurs étapes.

Les Canadiennes et Canadiens mènent une vie plus longue et plus complexe, devant souvent concilier leurs propres besoins en matière de santé et de finances tout en subvenant aux besoins de parents vieillissants ou en s'occupant d'autres personnes. Les conclusions du sondage sur le vieillissement au Canada, mené par l'Institut national sur le vieillissement (NIA, en anglais seulement) avec le soutien de Manuvie, soulignent l'urgence de ce défi : 43 % des Canadiennes et Canadiens âgés courent un risque élevé d'isolement social, tandis que seulement 29 % estiment avoir les moyens de prendre leur retraite. Ces réalités soulignent la nécessité de trouver des solutions concrètes et à court terme qui aident les gens non seulement à vivre plus longtemps, mais aussi à vivre mieux, en s'appuyant sur une plus grande résilience financière, des relations enrichissantes et une confiance en soi à toutes les étapes de la vie. Le défi Façonner l'avantage du Canada en matière de longévité invite les innovateurs à proposer des solutions intégrées permettant d'apporter des améliorations mesurables dans des domaines clés ayant une incidence sur la longévité au Canada.

Ce défi mettra l'accent sur les innovations dans trois domaines prioritaires :

Résilience financière à toutes les étapes de la vie, notamment grâce à des outils de gestion budgétaire et d'épargne adaptés à l'allongement de l'espérance de vie, à des solutions de planification financière basées sur l'intelligence artificielle, à des plateformes modernes de planification de la retraite et des soins, ainsi qu'à des solutions de financement qui aident les aidants à concilier leurs responsabilités professionnelles, familiales et de soins.

notamment grâce à des outils de gestion budgétaire et d'épargne adaptés à l'allongement de l'espérance de vie, à des solutions de planification financière basées sur l'intelligence artificielle, à des plateformes modernes de planification de la retraite et des soins, ainsi qu'à des solutions de financement qui aident les aidants à concilier leurs responsabilités professionnelles, familiales et de soins. Vieillir en bonne santé pour tous, notamment grâce à des solutions numériques d'orientation en matière de santé, à des innovations de prévention et de mieux-être qui contribuent à retarder l'apparition des maladies chroniques ou à les prendre en charge, ainsi qu'à des outils et des plateformes qui aident directement les aidants à coordonner les soins et à préserver leur propre bien-être.

notamment grâce à des solutions numériques d'orientation en matière de santé, à des innovations de prévention et de mieux-être qui contribuent à retarder l'apparition des maladies chroniques ou à les prendre en charge, ainsi qu'à des outils et des plateformes qui aident directement les aidants à coordonner les soins et à préserver leur propre bien-être. Objectif et lien, notamment les espaces numériques, physiques et naturels qui favorisent l'engagement social, les plateformes assistées par l'IA qui réduisent l'isolement, ainsi que les initiatives intergénérationnelles qui renforcent les liens communautaires, le sentiment d'appartenance et le fait d'avoir un objectif commun.

À travers ce défi axé sur le Canada, Manuvie, UpLink et le centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum souhaitent mettre en avant et soutenir des solutions qui tiennent compte des réalités liées à l'allongement de l'espérance de vie, afin d'aider chacun à renforcer sa résilience, à rester en contact avec son entourage et à conserver un sentiment d'utilité à chaque étape de sa vie.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'action de l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire récemment lancée qui permettra aux personnes de s'épanouir à tout âge.

Un appel à renforcer la stratégie du Canada en matière de longévité

« Vivre plus longtemps devrait aussi signifier vivre en meilleure santé -- et les Canadiennes et Canadiens ont besoin d'un soutien adapté pour que cela soit possible. À mesure que l'espérance de vie augmente, les gens ont besoin d'aide pour s'y retrouver dans le système de soins, prévenir les maladies et prendre en charge les maladies chroniques. Le défi Façonner l'avantage du Canada en matière de longévité témoigne de notre engagement à donner aux Canadiennes et Canadiens les outils et la confiance dont ils ont besoin pour mener une vie plus saine à chaque étape de leur existence. »

- Naveed Irshad, président et chef de la direction, Manuvie Canada

« Étant donné que les Canadiennes et Canadiens vivent plus longtemps, la planification financière ne se limite plus à une seule étape de la vie, mais s'inscrit dans un parcours de plusieurs décennies dont la complexité ne cesse de croître. La résilience financière devient un élément essentiel d'une longévité en bonne santé. Investir dans des innovateurs qui développent des outils modernes d'épargne et de planification basés sur l'IA, ainsi que dans le soutien aux aidants, renforce notre engagement à offrir aux conseillers et aux promoteurs de régimes les ressources dont ils ont besoin pour aider les gens à assurer leur avenir financier et à vivre plus longtemps en toute sérénité. »

- Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

« L'économie de la longévité s'impose comme un facteur déterminant de la croissance et de la résilience futures. Le Canada devenant officiellement un pays "super-vieillissant" en 2026, c'est maintenant qu'il faut transformer ces défis en occasions. Grâce à notre partenariat avec Manuvie et le centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum, l'initiative mondiale d'innovation en matière de longévité renforce les conditions nécessaires pour développer les innovations naissantes et générer une incidence concrète qui favorise un vieillissement en bonne santé, un sentiment d'utilité et la résilience financière à travers les générations. »

- John Dutton, chef d'UpLink, Forum économique mondial

Précisions sur le défi

Vous trouverez des précisions et des renseignements relatifs à la participation ici (en anglais seulement).

Le défi s'inscrit dans le cadre du partenariat global et pluriannuel conclu entre Manuvie et l'initiative UpLink du Forum économique mondial, qui traduit un engagement commun à accélérer l'innovation dans le domaine de l'économie de la longévité et à soutenir les solutions visant à améliorer la qualité de vie à mesure que l'espérance de vie augmente. Il s'inscrit également dans le cadre des efforts plus larges déployés par le Forum économique mondial pour faire face aux réalités démographiques et financières du vieillissement de la population mondiale.

Façonner l'avantage du Canada en matière de longévité constitue le troisième défi de ce partenariat, s'inscrivant dans la lignée des défis menés avec succès aux États-Unis et en Asie. Ensemble, les défis UpLink, soutenus par Manuvie, favorisent la mise en place d'un écosystème mondial d'innovateurs qui accélèrent le développement de solutions dans les domaines de la santé, de la résilience financière et du bien-être, reflétant ainsi l'engagement de l'entreprise à favoriser le changement à l'échelle mondiale grâce à des solutions adaptées au contexte local.

Pour en savoir plus sur l'Institut de longévité de Manuvie, visitez le site Manulife.com/Longevity.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut de longévité de Manuvie

L'Institut de longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, son objectif est d'aider les gens à prolonger leur espérance de vie en bonne santé et de promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur mondial, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs, Manuvie occupe une position unique pour contribuer à mener ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie Programme axé sur les effets de Manuvie en investissant dans des organisations qui favorisent la croissance de l'économie de la longévité, en organisant des collaborations de recherche avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et en produisant des idées novatrices afin de sensibiliser davantage la population aux enjeux liés au vieillissement et d'encourager la prise de mesures à cet égard. Aux États-Unis, l'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute. Les actions de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, en partenariat avec un solide réseau de partenaires et d'experts qui font la promotion de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez le site Manulife.com/Longevity.

À propos d'UpLink

UpLink, le moteur d'innovation en phase de démarrage du Forum économique mondial, met en relation des innovateurs animés par une mission avec les partenariats, les ressources et les capitaux dont ils ont besoin pour faire passer leurs solutions à l'échelle, dans des marchés et des économies essentiels à un monde résilient, durable et prospère. UpLink imagine un avenir où le profit et la raison d'être vont de pair, où l'innovation stimule la compétitivité, l'inclusion et la création de valeur à long terme, où la croissance économique améliore la vie des personnes tout en contribuant à la restauration de la planète, et où la résilience constitue le fondement d'économies florissantes et tournées vers l'avenir. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Communications avec les médias

Manuvie :

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SOURCE Société Financière Manuvie