TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - La Société Financière Manuvie publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre après la clôture des marchés le mercredi 4 août 2021; ceux-ci seront publiés à l'adresse manulife.com/fr/investors.

Une webémission en direct et une conférence téléphonique sont prévues pour le jeudi 5 août 2021 à 8 h (HE), durant lesquelles Roy Gori, président et chef de la direction, Phil Witherington, chef des finances, et d'autres membres de la haute direction de Manuvie discuteront des résultats puis répondront aux questions des analystes.

Pour accéder à la conférence téléphonique, composez le 1 800 806-5484 (numéro sans frais en Amérique du Nord) et utilisez le code 1763311 #. Des numéros d'accès international sont également disponibles. Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence.

La webémission archivée sera disponible à l'adresse manulife.com/fr/investors, après la conférence. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique du 5 août 2021, à compter de 11 h (HE), au 5 novembre 2021 en appelant au 1 800 408-3053 ou au 905 694-9451 (code : 7143880 #).

Renseignements: Communications avec les médias : Cheryl Holmes, Manuvie, 416 557-0945, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Hung Ko, Manuvie, 416 806-9921, [email protected]

