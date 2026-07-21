Manuvie s'apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre de 2026

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- La Société Financière Manuvie publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 après la clôture des marchés le mercredi 5 août 2026; ceux-ci seront accessibles à l'adresse manulife.com/ca/fr/about-us/investors/results-and-reports.

Une webémission en direct et une conférence téléphonique sont prévues le jeudi 6 août 2026, à 8 h (HE), durant lesquelles des membres de la haute direction de Manuvie discuteront des résultats, puis répondront aux questions des analystes.

Pour accéder à la conférence téléphonique, composez le 1-888-317-6003 ou le 1-647-846-2809 (code : 4928939#). Veuillez composer le numéro 15 minutes avant l'heure de début prévue.

La webémission archivée sera accessible à l'adresse manulife.com/ca/fr/about-us/investors/results-and-reports après la conférence. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 6 novembre 2026 en composant le 1-855-669-9658 ou le 1-412-317-0088 (code : 2045803#).

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie