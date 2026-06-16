Manuvie désignée pour la deuxième année consécutive comme la première compagnie d'assurance vie en matière de maturité de l'IA par Evident

En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Nommée meilleure compagnie d'assurance au Canada, première dans la catégorie du

leadership en IA et troisième au classement général - ce qui souligne la priorité stratégique de

Manuvie de devenir une organisation axée sur l'IA

TORONTO, BOSTON, Mass and HONG KONG, le 16 juin 2026 /CNW/ - Manuvie a été désignée pour la deuxième année consécutive comme la première compagnie d'assurance vie en matière de maturité de l'IA par l'indice IA pour l'assurance d'Evident en 2026. Elle se classe maintenant au premier rang des compagnies d'assurance au Canada, au deuxième dans la catégorie du leadership en IA et au troisième rang du classement général. Ces distinctions soulignent la capacité de Manuvie à déployer à grande échelle des innovations fondées sur l'IA dans l'ensemble de ses activités mondiales, à générer une valeur commerciale et une incidence mesurables, et à accélérer la concrétisation de sa priorité stratégique de devenir une organisation axée sur l'IA.

« Nous sommes fiers d'avoir été désignés comme la première compagnie d'assurance vie en matière de maturité de l'IA pour la deuxième année consécutive - et nous figurons désormais parmi les trois premières compagnies au classement général. Cela témoigne de la pertinence de la stratégie d'entreprise actualisée de Manuvie et de notre détermination à devenir une organisation propulsée par l'IA à l'échelle mondiale, a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. À mesure que nous poursuivons son adoption, nous mettons l'accent sur une exécution rigoureuse et un déploiement responsable. Nous prévoyons atteindre une valeur d'entreprise supérieure à 1 milliard de dollars1 d'ici 2027, dont 300 millions de dollars atteints à la fin de 2025, ce qui confirme que notre approche permet non seulement d'améliorer la productivité et l'efficacité, mais aussi d'avoir une incidence concrète pour nos clients, nos collègues et nos actionnaires. »

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1 La valeur attendue de nos initiatives en matière d'IA comprend les économies annualisées déjà réalisées, l'augmentation du chiffre d'affaires grâce aux flux de travail propulsés par l'IA, la diminution de la fraude et l'absorption de la croissance.

Selon Evident, Manuvie a fait état du déploiement d'un plus grand nombre de cas d'utilisation que tout autre assureur figurant dans l'indice. Ce déploiement au cours de la dernière année témoigne d'une volonté constante de privilégier les solutions d'IA qui produisent des résultats mesurables, notamment le moteur automatisé de décisions de tarification de Manuvie (MAUDE) au Canada, qui traite automatiquement plus de la moitié des propositions d'assurance vie individuelle admissibles, en rendant des décisions en seulement deux minutes pour les proposants admissibles; la Soumission minute de John Hancock, qui simplifie et accélère le processus de soumission d'assurance; une gamme d'outils fondés sur l'IA au sein de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, conçus pour améliorer les perspectives de placement et la prise de décisions; et des fonctionnalités fondées sur l'IA en Asie, allant de la tarification et de la gestion des demandes de règlement numériques aux assistants IA pour les partenaires de distribution, en passant par des expériences client plus personnalisées.

L'indice IA pour l'assurance Evident évalue la maturité en IA au sein de 30 des plus grandes compagnies d'assurance en Amérique du Nord et en Europe, en mesurant les progrès dans quatre catégories clés : Talent, Innovation, Leadership et Transparence. Les résultats de cette année reflètent un niveau d'exigence nettement plus élevé dans l'ensemble du secteur, les assureurs passant désormais du renforcement des capacités au déploiement à grande échelle et à l'optimisation.

Manuvie s'est classée en tête du pilier Leadership et a obtenu d'excellents résultats dans celui de la Transparence; Evident a notamment souligné la détermination constante de ses dirigeants, son influence dans le secteur et son approche transparente.

« Cette reconnaissance souligne la vaste intégration de l'IA au sein de Manuvie et la manière réfléchie dont nous en amplifions l'incidence, a déclaré Jodie Wallis, cheffe mondiale de l'IA, Manuvie. Nous mettons l'accent sur des applications pratiques et responsables de l'IA qui produisent des résultats mesurables, étayées par une gouvernance solide, de plus en plus automatisée et intégrée aux processus de développement et d'utilisation de l'IA. Le fait d'être reconnus parmi les chefs de file du secteur au chapitre de la maturité de l'IA témoigne des progrès constants réalisés par nos équipes, alors que nous passons de la phase d'adoption à une exécution cohérente à l'échelle de l'entreprise. »

« Manuvie se classe au premier rang des compagnies d'assurance vie au sein de l'indice IA pour l'assurance d'Evident pour la deuxième année consécutive, ce qui reflète son aptitude à renforcer les capacités d'IA au sein des flux de travail qui importent le plus, a affirmé Alexandra Mousavizadeh, cocheffe de la direction et cofondatrice d'Evident. Manuvie adopte une approche réfléchie pour renforcer ses capacités d'IA : elle a augmenté son bassin de talents en IA de 41 % par rapport à l'année précédente, mis en place une architecture évolutive et utilisé l'IA pour améliorer l'accès aux services, les interactions et les relations à long terme avec la clientèle. Figurer parmi les rares assureurs à publier à la fois les rendements réalisés et les rendements prévisionnels au niveau de l'entreprise témoigne de la solidité des méthodologies internes de Manuvie. »

Ces résultats reflètent la cohérence et le rythme avec lesquels Manuvie met en œuvre l'IA à l'échelle de l'entreprise. Guidée par sa nouvelle stratégie d'entreprise et ses principes d'IA responsable, l'entreprise intègre l'IA dans ses activités quotidiennes afin de simplifier les processus, d'améliorer la prise de décision et d'offrir de meilleurs résultats aux clients, aux conseillers et aux collègues.

Pour en savoir plus sur l'approche de Manuvie à l'égard de l'intelligence artificielle, consultez le site manulife.com/ca/fr/about-us/ai.

Le rapport complet de l'indice IA pour l'assurance d'Evident 2026 ainsi que sa méthodologie peuvent être consultés (en anglais seulement) à l'adresse evidentinsights.com.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques et les avantages connexes qu'elle s'attend à tirer de l'IA. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie